NBA／喊出「不存在暫停」葬送勝利 熱火名帥自責：算我頭上

今天熱火隊踢館活塞隊，上演延長大戰，最終因熱火主帥史波斯特拉（Erik Spoelstra）喊了一個「不存在的暫停」，造成球隊輸球，賽後史波斯特拉自責輸球都是他責任。

熱火與活塞打到延長賽，讀秒階段活塞康寧漢（Cade Cunningham）界外發高吊球成功串連杜倫（Jalen Duren），上演空中接力灌籃追平比數，此時史波斯特拉下意識喊暫停，但熱火其實已沒暫停，因此遭判技術犯規，奉送活塞上罰球線，也葬送勝利。 賽後，史波斯特拉受訪時把輸球責任都攬到自己身上，表示自己犯了一個嚴重的情緒化錯誤。

Jalen Duren and Cade Cunningham are the best at this 😂 pic.twitter.com/96rrQHGOWR — SM Highlights (@SMHighlights1) 2024年11月13日

「這都算在我頭上，我感到非常糟糕，對此我沒有藉口，我已經在這裡17年了。」史波斯特拉透露活塞這波進攻之前，教練團就已知道沒有暫停可用，但被追平後情緒過於激動，才會下意識地喊暫停。

此戰豪取40分的「英雄哥」赫洛（Tyler Herro）力挺教練，表示好球員會犯錯，好教練有時候也會做出錯誤決策，無論發生什麼事情，球員們都會和史波斯特拉站在一起。

巧合的是，1993年效力於密西根大學的韋伯（Chris Webber）也因多喊暫停被吹技術犯規，讓球隊輸掉NCAA冠軍，本場比賽，當年「密西根五虎」成員之一的羅斯（Jalen Rose）也在現場，目睹當年的窘況再次發生，驚訝無言的表情在鏡頭下一覽無遺。。

Jalen Rose watching Erik Spoelstra call a timeout he didn't have and giving the Pistons the win over the Heat 🤣pic.twitter.com/RvCKtjV094 — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2024年11月13日

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