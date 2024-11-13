NBA／包辦勇士最後12分 柯瑞轟37分用晚安手勢送K湯輸球

曾和勇士隊打下4座總冠軍的湯普森（Klay Thompson），新賽季轉戰獨行俠隊，今天首度回到熟悉的灣區，獲得勇士球迷熱情歡迎，昔日「浪花兄弟」好搭檔柯瑞（Stephen Curry）在場上也和湯普森有不少互動，柯瑞第四節末更包辦全隊12分演出，連飆外線後更出招牌「晚安」手勢，率隊在特別之戰120：117留下勝利。

結束客場5連戰的勇士，回到球場首戰就面對湯普森新東家獨行俠，球團特別準備給球迷一頂白色船長帽，致敬喜歡開船釣魚的湯普森，賽前球隊也製作湯普森的影片，氣氛有別於一般例行賽。

柯瑞賽後與K湯相擁。 路透

湯普森比賽第一球就單打柯瑞，製造柯瑞犯規後2罰得手，柯瑞回敬外線後也特別對湯普森做動作；柯瑞首節出賽10分鐘，8投5中攻下12分，助隊取得33：27領先。

首節拿下5分的湯普森第二節找到手感，比賽中段30秒內連進2記三分彈，讓獨行俠48：41反超，連柯瑞都在場邊點頭；勇士喊出暫停後柯瑞回到球場，助隊半場追悼59：63。

K湯回勇士主場首戰，投進6顆三分球攻下22分，可惜還是被柯瑞帶走比賽勝利。 路透

第三節湯普森第一次出手就是三分線命中，但之後連3次外線嘗試都落空，第3球是更籃外空心的「麵包球」，讓現場觀眾一陣譁然；獨行俠陷入得分荒，讓勇士打出開節20：3的攻勢拉開領先，格林（Draymond Green）飆進外線後勇士領先已到79：66。獨行俠靠唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irving）聯手回敬10：0攻勢追近差距，兩人讀秒階段還各有高難度進球，助獨行俠三節打完以89：96咬住比分。

厄文第四節先助隊追平，湯普森第5記三分球更讓獨行俠回到領先；湯普森5分17秒再飆外線讓獨行俠取得110：105領先。關鍵時刻柯瑞先連飆外線，尤其26.4秒第5記外線命中後直接比出招牌的「晚安」慶祝手勢，更對鏡頭大喊「這是我主場」，在柯瑞2記三分彈獨拿10分發揮下，勇士從108：114落後到118：114超前。

STEPHEN CURRY

ARE YOU NOT ENTERTAINED ⁉️ pic.twitter.com/zYTPKxVj7g — Golden State Warriors (@warriors) 2024年11月13日

獨行俠靠葛萊姆斯（Quentin Grimes）三分線進球維持生機，但柯瑞關鍵2罰命中，唐西奇追平外線失手，讓勇士驚險以120：117留下勝利。

第四節末包辦全隊12分的柯瑞全場攻下37分、9助攻、6籃板，替補的庫明加（Jonathan Kuminga）16分；獨行俠以唐西奇31分最高，厄文21分，湯普森三分球12投6中攻下22分。

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