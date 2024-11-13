NBA／熱火赫洛飆10顆外線砍40分 卻因喊了不存在的暫停輸球

熱火今天踢館活塞主場，「英雄哥」赫洛（Tyler Herro）飆進10顆三分球，豪取40分，兩隊一路廝殺進延長賽，最後熱火卻因喊了「不存在的暫停」，被吹了技術犯規，活塞靠著畢斯利（Malik Beasley）的罰球，以123：121氣走熱火。

活塞今天在上半場打完取得57：51領先，全場最多曾領先到18分，但在決勝節被熱火打了一波29：20攻勢，雙方戰成111：111平手進入延長賽。

史波特斯拉不慎在沒有暫停的狀況下喊了暫停，吃了一次技術犯規，也葬送了勝利。 美聯社

延長賽兩隊持續拉鋸，終場前40.2秒時畢斯利飆進三分球，雙方平手，赫洛把握最後1.1秒單打放進2分，讓熱火取得領先。原以為勝負底定，但活塞成功組織了最後一波進攻，康寧漢（Cade Cunningham）在界外發高吊球，與直闖禁區的杜倫（Jalen Duren）完成精彩空中接力爆扣，讓兩隊再度回到平手局面。

Jalen Duren and Cade Cunningham are the best at this 😂 pic.twitter.com/96rrQHGOWR — SM Highlights (@SMHighlights1) 2024年11月13日

不過，活塞追平後，熱火總教練史波斯特拉（Erik Spoelstra）卻在已沒有暫停的情況下叫了「不存在的暫停」，因此被吹了技術犯規，免費送活塞畢斯利上罰球線，他也穩穩把握，終場活塞就靠這2分險勝。

赫洛今天為熱火飆進10顆三分球，進帳40分、8助攻以及4抄截，阿德巴約則有20分13籃板雙十演出，卻因教練團荒唐的錯誤做白工。至於活塞康寧漢有21分7籃板9助攻準大三元，畢斯利當「板凳暴徒」也有21分進帳，

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