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NBA／安比德歸隊手感不佳遭唐斯壓制 76人不敵尼克

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
安比德今天表現被尼克唐斯壓制。 美聯社
安比德今天表現被尼克唐斯壓制。 美聯社

在開季前9場比賽因傷缺陣還一度遭到聯盟調查後，76人一哥安比德（Joel Embiid）在今天登場的「NBA盃」中歸隊，不過全場投籃手感不佳，出手11次僅命中2球，拿下13分、5助攻，表現被對位的尼克唐斯（Karl-Anthony Towns）比下，最終76人也以99：111吞下敗仗。

76人今年休賽季簽下明星前鋒喬治（Paul George）後組成新三巨頭陣容，不過開季前喬治、安比德接連遭遇膝傷，導致開季後只能由馬克西（Tyrese Maxey）一人獨挑大樑，好不容易日前喬治傷癒歸隊，但出賽時間高居聯盟前段班的馬克西卻等不到安比德歸隊也掛上傷號，讓76人三巨頭遲遲無法合體。

在今天與尼克的「NBA盃」賽事中，76人也總算迎回安比德，不過他在上半場手感不佳，3次出手全都落空，僅靠著罰球拿下8分，在攻守兩端表現都遭到尼克唐斯壓制，不過76人在喬治領軍下仍是與尼克在上半場拉鋸。

至於尼克雖然在下半場開打後不久發生主控布朗森（Jalen Brunson）受傷回到休息室的狀況，不過在短暫治療後他就回到場上，並且帶領尼克展開反撲，在第四節剩下8分多鐘時，尼克在唐斯拋投命中後取得14分領先優勢，且未再給76人超前的機會，最終尼克就以12分差距收下勝利。

安比德復出首戰手感不佳。 美聯社
安比德復出首戰手感不佳。 美聯社

尼克今天全隊6人得分上雙，其中唐斯21分、13籃板、6助攻，阿努諾比（OG Anunoby）24分、哈特（Josh Hart）則有14分、10助攻、12籃板「大三元」演出，至於76人則以喬治29分最佳，安比德13分、5助攻，替補上陣的麥肯（Jared McCain）則有23分進帳。

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