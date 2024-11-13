NBA／湖人戴維斯眼傷後歸隊訓練 眼睛紅腫仍不想戴護目鏡
湖人禁區大將戴維斯（Anthony Davis）日前在與暴龍之戰，在封阻伯爾特（Jakob Poeltl）時導致左眼被打傷提前傷退。今天傳出戴維斯傷勢無礙，將會參加明天與灰熊的比賽。
在經過休息與開啟訓練後，戴維斯的眼睛還是有些紅腫，「我不是很了解醫學層面，但我覺得我可以比賽了。」這是戴維斯今年第2度眼睛掛彩，3月時他的角膜也曾擦傷過。同時他在今天的訓練中嘗試戴上護目鏡。
不過戴維斯坦言，自己不會在比賽中戴著護目鏡，他說：「2020年曾因為眼睛受傷戴過，但我只打了20秒就不想戴了。」湖人教頭瑞迪克（JJ Redick）還打趣道：「他這樣看起來還不錯啊。」但戴維斯表示除非醫生要求，不然他不是很想戴。戴維斯本季目前累計出賽9場，場均31.2分、10.4籃板和2.0阻攻都是全隊最高。
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