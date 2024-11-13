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NBA／歐康古關鍵補籃 少楊恩的老鷹退綠衫軍NBA盃奪首勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
老鷹少了楊恩還是打出精彩逆轉秀，比賽最後6秒靠歐康古（Onyeka Okongwu）的關鍵補籃氣走塞爾蒂克。 路透
老鷹少了楊恩還是打出精彩逆轉秀，比賽最後6秒靠歐康古（Onyeka Okongwu）的關鍵補籃氣走塞爾蒂克。 路透

NBA季中錦標賽「NBA盃」在今天展開首個比賽日，其中塞爾蒂克在主場遭遇來訪的老鷹，上半場打完一度落後的老鷹，下半場展開猛烈反撲，並靠著比賽最後6秒歐康古（Onyeka Okongwu）的關鍵補籃，最終以117：116險勝塞爾蒂克，收下NBA盃的首勝。

上賽季首度舉行的NBA季中錦標賽，本季正式定名為「NBA盃」並在今天點燃戰火，其中首場結束的賽事就打得相當拉鋸，塞爾蒂克布朗（Jaylen Brown）首節就火力全開猛轟16分，不過老鷹今天在主控楊恩（Trae Young）缺陣的情況下，也由強森（Jalen Johnson）扛起串連攻勢的責任，他全場進帳18分、13籃板、10助攻大三元，成為老鷹今天能與塞爾蒂克拉鋸的關鍵。

上半場打完塞爾蒂克雖戰在布朗、懷特（Derrick White）、泰托姆（Jayson Tatum）的領軍下，取得11分領先優勢，甚至在第三節一度領先到15分，但今天得分點平均的老鷹在下半場也展開猛烈追分，先是在第三節打完追到7分差距，第四節老鷹丹尼爾斯（Dyson Daniels）更是多次挺身而出幫助老鷹扳平戰局。

比賽最後1分鐘，塞爾蒂克在布朗跳投命中後取得2分領先，但老鷹先是華勒斯（Keaton Wallace）跳投命中，又在比賽最後6秒靠著歐康古的關鍵補籃超前比數，反觀塞爾蒂克卻在關鍵時刻發生本場比賽團隊第20次失誤，讓老鷹最終就以1分差距帶走勝利。

老鷹今天除了強森攻下大三元外，丹尼爾則是拿下全隊最高28分外帶7助攻、6抄截，替補上陣的南斯（Larry Nance Jr.）則有19分進帳，而老鷹本場比賽共送出16次抄截，成為擊敗塞爾蒂克的一大關鍵。

至於塞爾蒂克則是以布朗攻下37分最佳，懷特31分，泰托姆則有20分，但今天塞爾蒂克板凳群僅有12分進帳，加上團隊發生高達20次失誤，只能看著老鷹帶走勝利。

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