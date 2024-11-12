NBA／勇士本季脫胎換骨關鍵 格林：陣容深度配置更多元

金州勇士隊本季開局表現出色，目前以8勝2負的戰績與其他球隊並列西區榜首。球隊老將格林（Draymond Green）認為，他們能取得如此佳績的主要原因在於球隊的深度和陣容的靈活性，這也是本季與上季最大的不同之處。

誰說柯瑞（Stephen Curry）需要一位真正的明星搭檔？重組後的勇士隊在開季前三週就展現出強大的競爭力。他們的數據表現更加令人印象深刻，淨勝分+11.6在NBA排名第三，同時他們也是聯盟中唯一一支進攻和防守效率都排名前4名的球隊；雖然還有其他5支球隊在進攻和防守兩端都進入了前10名，但沒有一支能夠媲美勇士。

對於2024-25賽季如此強勢的開局，格林將其歸功於球隊的深度和經驗豐富的陣容。

「深度的重要性在於你有更多的選擇。還記得去年嗎？柯瑞和柯爾（Steve Kerr）談到陣容，感覺我們所能動用的選擇已經達到極限了。

「而今年情況卻是完全相反，」格林分析兩者差距，「如果我們需要打小個陣容，我們可以這麼做；如果需要射手陣容，我們也可以排出來；如果需要防守陣容或大個陣容，我們也能應對。所以，能夠有這種多重適應性，確實為球隊帶來了不同。」

格林強調，球隊陣容的多樣性和靈活性使他們能夠根據比賽的情況進行調整，這在先前對陣雷霆的比賽中顯得尤為重要。「他們幾乎全場都使用五後衛陣容，我們能夠適應這種情況，這很棒。」

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