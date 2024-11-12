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NBA／戴維斯接受眼睛傷勢檢查 未來出賽可能會戴護目鏡

聯合新聞網／ 綜合外電報導
戴維斯的眼睛再次受創。 美聯社
戴維斯的眼睛再次受創。 美聯社

湖人禁區大將戴維斯（Anthony Davis）在昨天對暴龍的比賽中不慎被伯爾特（Jakob Poeltl）打到眼睛，被迫提前離場；不過由於湖人後來比分已經拉開，戴維斯也就沒有重新回到賽場的必要性。

知名記者查拉尼亞（Shams Charania）在節目中談到戴維斯的傷勢狀況，他表示戴維斯和上季傷到的是同一個眼睛部位，不過這次情況沒有太嚴重，只是為了慎重起見進行檢查。「由於戴維斯是又一次傷到眼睛，因此未來比賽很可能都要戴上護目鏡，或是採取某些保護眼睛的措施。」查拉尼亞說。

不只是眼睛受傷，戴維斯上周還因腳傷問題缺席了對灰熊的比賽。開季至今，戴維斯仍舊維持高檔狀態，只不過近期得分王寶座已經被安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）取代。

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