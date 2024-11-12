NBA／安比德有望回歸拯救76人 喬治自信：我們還沒沉

費城76人明天將前往紐約作客，這也是季中錦標賽更名為「NBA盃」之後的小組賽首場比賽，76人傳出有望迎接當家中鋒安比德（Joel Embiid）正式回歸。

受到左膝傷勢影響加上先前禁賽處分，安比德新賽季至今仍未出賽，這讓原本引進喬治（Paul George）籌組全新三巨頭的76人面臨嚴重戰力缺口，打到目前只有2勝7敗的成績，成了全聯盟最晚拿到第2勝的球隊，排名東區倒數第4。

今夏轉戰76人的喬治提到球隊缺少安比德的影響。他表示：「沒有大個子在場上，整隊狀態不如預期。安比德是不可或缺的一環，他的回歸會讓每個人的任務變得簡單輕鬆一些。」

安比德雖然在今年夏天隨美國隊順利贏得奧運金牌，而且球隊還迎接全新三巨頭組合，不過之後圍繞在他身邊的麻煩事也不少。除了膝傷外，76人因不符實際的健康聲明遭罰款10萬美元，安比德更公開表明要做好傷病管理、不打「背靠背」比賽，日前甚至還與媒體記者爆發衝突，引起不小爭議。

當時就有網友不忘嘲諷道，安比德還沒有打一場比賽就已經收下1次技術犯規、2次被聯盟調查和3場禁賽。

但回到現實面，對於76人來說，想要擺脫眼前的戰績困境，仍然需要安比德助拳。「顯然，如果沒有這位大個子幫忙，我們無法達到我們想要的目標。顯然他就是我們欠缺的那一塊拼圖。」喬治說

由於喬治、安比德、馬克西（Tyrese Maxey）先後掛傷號，76人始終無法用完整陣容好好打一場比賽，面對這種情況，喬治看起來還沒有那樣擔憂。他表示：「76人這艘船還沒沉，我們依然保持樂觀態度；我們總有一天會以完全體之姿登場，到那時候就能像所有人展現真正實力。」

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