NBA／連兩場轟6三分球 溫班亞瑪：我還要繼續更好

儘管開季一度打得跌跌撞撞，馬刺隊溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在近兩場比賽逐漸找回場上節奏，今天與國王隊之戰猛轟34分，外帶14籃板、6助攻、3阻攻，且近兩戰都單場投進6顆三分球，成為史上首位在生涯前82場比賽拿下超過1700分、800籃板與300次助攻的球員。

去年以超級新秀姿態降臨NBA的溫班亞瑪，在歷經非凡的菜鳥球季後，本季開季表現出現起伏，外界一度認為他將遭遇「二年級撞牆期」，不過近幾場比賽進攻手感逐漸加溫，繼前一場對爵士投進6顆三分球拿下24分、16籃板、7阻攻後，今天再投進6顆三分球拿下34分，本季首度得分30分以上。

Mesdames & Messieurs, VICTOR WEMBANYAMA 🇫🇷



34 POINTS

14 REBONDS

6 PASSES

3 CONTRES

13/22 FG - 6/12 3PM



Son meilleur match de la saison ! pic.twitter.com/nIu1pQOujW — NBA France (@NBAFRANCE) 2024年11月12日

談到溫班亞瑪近兩場比賽的火燙手感，馬刺代理教練強森（Mitch Johnson）說：「他每天都在投籃，儘管剛開季時錯過很多好的出手機會，我能理解為什麼這會是一個話題，但我們從來不放棄讓他繼續投籃。」

溫班亞瑪則是強調，自己投籃手感確實變得更好，「這是理所當然的，我已經20多歲了，接下來幾年應該要變得更好，沒有理由變得更糟糕。」

隊友巴恩斯（Harrison Barnes）也說：「他無疑就是出色的射手，我們從來沒有懷疑過他的投籃或是比賽能力，即使我們過去幾場比賽外線不好，還是繼續投，對自己充滿信心。」

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