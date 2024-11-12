NBA／領雷霆五小破快艇 SGA狂飆45分卻說沒特別感覺
雷霆隊禁區大將霍姆葛倫（Chet Holmgren）成傷兵，今天以「五小」陣容迎戰快艇隊，雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）挺身而出，狂轟生涯最高45分外帶9助攻和5抄截，率隊以134：126留下勝利，不過他對飆分表現不以為意，直說沒有特別感覺。
這是亞歷山大生涯第14次單場攻下40分以上的比賽，45分加上5抄截更是隊史第一人，但他說沒感覺特別不同，「不像是我做到從沒做到的事情，感覺就是另一場籃球比賽，我覺得該拿更多分，錯過一些簡單的投籃，不過這就是球賽。」
上季雷霆打下西區頭號種子，但季後賽第二輪敗給獨行俠隊，亞歷山大希望今年率年輕隊友走得更遠；他強調並沒有輕視隊友，但去年的確很多人首次打季後賽，「我不想說有些人沒準備好，我今年能幫助他們武裝更好。」他舉例，幫助隊友找到更舒服的出手位置、打得更有自信，打出比上季季後賽更好的進攻，都是今年自己目標。
霍姆葛倫的傷勢要缺席8到10周，雷霆今年先發五人沒有超過200公分的球員，亞歷山大對於小陣容倒是老神在在，「我們之前就這樣過，用小陣容獲勝，可以再做到。」
26歲的亞歷山大再次提到，去年季後賽止步後，他不斷思考原因，的確也有很多可以挑剔的部分，但就自己角度而言，只能控制自己能控制的事情，希望今年「不貳過」。
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