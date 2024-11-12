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NBA／季中錦標賽懶人包 改名為「NBA盃」 勇士進死亡C組

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯去年領軍湖人隊奪冠。 美聯社
詹姆斯去年領軍湖人隊奪冠。 美聯社

聯盟去年推出季中錦標賽，由詹姆斯（LeBron James）領軍的湖人隊奪冠，高強度比賽內容大獲球迷好評，今年改名為「NBA杯」，將在當地時間11月12日點燃戰火。

NBA盃賽程（以下時間為當地時間）

分組賽：11月12日至12月3日（當地時間周二和周五）

八強賽：12月10日、11日

四強賽：12月14日

冠軍賽：12月17日

NBA盃預賽分組如下

西區A組：灰狼、快艇、國王、火箭、拓荒者

西區B組：湖人、雷霆、太陽、爵士、馬刺

西區C組：金塊、獨行俠、鵜鶘、勇士、灰熊

東區A組：尼克、魔術、76人、籃網、黃蜂

東區B組：公鹿、溜馬、熱火、暴龍、活塞

東區C組：塞爾蒂克、騎士、公牛、老鷹、巫師

總共會有8支球隊從分組賽晉級淘汰賽，包含6支分組冠軍和2支外卡隊。外卡隊是每聯盟分組第2名中成績最好的球隊。如果分組內出現平手，將依序看正面交鋒對戰紀錄、分差（延長賽不算）、總得分（延長賽不算）、2023-24賽季成績，比完後仍沒結果，再進行抽籤。

西區C組除了灰熊外，其他4隊上季勝率都在56%以上，被視為「死亡之組」。台灣時間11月13日勇士與獨行俠隊交手，將上演「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson）重逢戲碼。

除冠軍賽外，盃賽中的場次將列入例行賽成績。奪冠的球隊所有球員能獲得50萬美元，雙向合約球員也有25萬美元。亞軍球員20萬美元，4強10萬美元，8強5萬美元。

勇士 湖人

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