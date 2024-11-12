NBA／西蒙斯板凳全能數據比肩基德 強森史上首見神紀錄中斷

籃網隊球星西蒙斯（Ben Simmons）本季健康歸隊，今天面對鵜鶘隊從板凳出發，出戰22分鐘，繳出6分5籃板12助攻的全能數據，幫助籃網以107：105險勝。

數據網站《Statmuse》統計，西蒙斯成為籃網隊史第2位上場低於30分鐘，至少拿下6分5籃板12助攻和2抄截的球員，第1位是名人堂控衛基德（Jason Kidd）。

籃網前鋒強森（Cameron Johnson）則中斷神紀錄，他是史上首位連7戰至少上場30分鐘都沒有失誤的球員。今天他上場31分鐘，發生2次失誤，攻下15分。

籃網靠著湯瑪斯（Cam Thomas）致勝後撤步三分球，險勝鵜鶘。事實上，出手前籃網總教練費南德茲（Jordi Fernandez）有喊暫停，但被裁判無視，沒想到因禍得福。湯瑪斯賽後透露當下不知道有喊暫停，「直到他在休息室說我才知道，很慶幸他沒叫，也慶幸裁判沒看到，不然真的會很糟。」

CAM THOMAS IS A BAD MAN pic.twitter.com/b3mmw8yiTz — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) 2024年11月12日

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