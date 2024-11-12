聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／西蒙斯板凳全能數據比肩基德 強森史上首見神紀錄中斷
籃網隊球星西蒙斯（Ben Simmons）本季健康歸隊，今天面對鵜鶘隊從板凳出發，出戰22分鐘，繳出6分5籃板12助攻的全能數據，幫助籃網以107：105險勝。
數據網站《Statmuse》統計，西蒙斯成為籃網隊史第2位上場低於30分鐘，至少拿下6分5籃板12助攻和2抄截的球員，第1位是名人堂控衛基德（Jason Kidd）。
籃網前鋒強森（Cameron Johnson）則中斷神紀錄，他是史上首位連7戰至少上場30分鐘都沒有失誤的球員。今天他上場31分鐘，發生2次失誤，攻下15分。
籃網靠著湯瑪斯（Cam Thomas）致勝後撤步三分球，險勝鵜鶘。事實上，出手前籃網總教練費南德茲（Jordi Fernandez）有喊暫停，但被裁判無視，沒想到因禍得福。湯瑪斯賽後透露當下不知道有喊暫停，「直到他在休息室說我才知道，很慶幸他沒叫，也慶幸裁判沒看到，不然真的會很糟。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言