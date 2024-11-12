快訊

另類流水席！宜蘭淹水名店「阿芳鹹粥」也淪陷 客人雙腳泡水中吃午餐

猛搖頭部害3月大女嬰失明、發展遲緩重殘 無照保母改重判7年半

NBA／鵜鶘墨菲今日回歸 「胖虎」威廉森將缺席4至6周

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
「胖虎」威廉森再次進入傷兵名單。 美聯社
「胖虎」威廉森再次進入傷兵名單。 美聯社

被球迷暱稱「胖虎」的鵜鶘當家球星威廉森（Zion Williamson）近日因左腿股二頭肌拉傷再度進入傷兵名單，球團為保險起見，宣稱他將會無限期缺賽，這讓原本人力捉襟見肘的鵜鶘，整體戰力更是形成巨大打擊。

根據後續報導透露，威廉森預計會缺席4到6周的時間，至於具體回歸時間則是要取決於他的恢復進度。

知名記者查拉尼亞（Shams Charania）表示，「鵜鶘預計威廉森將缺席大約4到6周的時間。具體的回歸時間將基於恢復情況和治療效果。」查拉尼亞指出，目前鵜鶘還無法確定威廉森完全康復需要花費多長時間。

鵜鶘在今天對籃網比賽中迎接墨瑞（Dejounte Murray）傷癒回歸，他先發上場25分鐘，14投4中拿到12分5籃板，發生4次失誤，顯然還在尋找狀態。

加上威廉森在內，鵜鶘陣中主力墨瑞（Dejounte Murray）、麥凱倫（C‧J‧ McCollum）、瓊斯（Herbert Jones）、霍金斯（Jordan Hawkins）等皆因傷被迫缺席，整個主力陣容幾近團滅。

相關新聞

NBA／米契爾「30＋」紀錄超越厄文 開季12連勝歸功板凳

騎士今天作客公牛主場，在一哥米契爾（Donovan Mitchell）進帳36分、8籃板領軍下，以6分差距收下開季12連...

NBA／領雷霆五小破快艇 SGA狂飆45分卻說沒特別感覺

雷霆隊禁區大將霍姆葛倫（Chet Holmgren）成傷兵，今天以「五小」陣容迎戰快艇隊，雷霆當家球星亞歷山大（Shai...

NBA／溫班亞瑪再創「獨角獸」恐怖數據 賽後暖心送小粉絲球衣

來自法國的天才長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama），今天面對陣容升級的國王再度發揮超級全能身手，幾乎把各種數據欄填滿，整場比賽22投13中包含6記三分球，攻下34分14籃板6助攻3阻攻1

NBA／連兩場轟6三分球 溫班亞瑪：我還要繼續更好

儘管開季一度打得跌跌撞撞，馬刺隊溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在近兩場比賽逐漸找回場上節奏，今天與國王隊...

NBA／西蒙斯板凳全能數據比肩基德 強森史上首見神紀錄中斷

籃網隊球星西蒙斯（Ben Simmons）本季健康歸隊，今天面對鵜鶘隊從板凳出發，出戰22分鐘，繳出6分5籃板12助攻的全能數據，幫助籃網以107：105險勝。 數據網站《Statmuse》統計

NBA／鵜鶘墨菲今日回歸 「胖虎」威廉森將缺席4至6周

被球迷暱稱「胖虎」的鵜鶘當家球星威廉森（Zion Williamson）近日因左腿股二頭肌拉傷再度進入傷兵名單，球團為保險起見，宣稱他將會無限期缺賽，這讓原本人力捉襟見肘的鵜鶘，整體戰力更是形成巨大打

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。