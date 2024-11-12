NBA／鵜鶘墨菲今日回歸 「胖虎」威廉森將缺席4至6周

被球迷暱稱「胖虎」的鵜鶘當家球星威廉森（Zion Williamson）近日因左腿股二頭肌拉傷再度進入傷兵名單，球團為保險起見，宣稱他將會無限期缺賽，這讓原本人力捉襟見肘的鵜鶘，整體戰力更是形成巨大打擊。

根據後續報導透露，威廉森預計會缺席4到6周的時間，至於具體回歸時間則是要取決於他的恢復進度。

知名記者查拉尼亞（Shams Charania）表示，「鵜鶘預計威廉森將缺席大約4到6周的時間。具體的回歸時間將基於恢復情況和治療效果。」查拉尼亞指出，目前鵜鶘還無法確定威廉森完全康復需要花費多長時間。

鵜鶘在今天對籃網比賽中迎接墨瑞（Dejounte Murray）傷癒回歸，他先發上場25分鐘，14投4中拿到12分5籃板，發生4次失誤，顯然還在尋找狀態。

加上威廉森在內，鵜鶘陣中主力墨瑞（Dejounte Murray）、麥凱倫（C‧J‧ McCollum）、瓊斯（Herbert Jones）、霍金斯（Jordan Hawkins）等皆因傷被迫缺席，整個主力陣容幾近團滅。

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