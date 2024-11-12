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NBA／霍姆葛倫發文籲球迷「別同情我」 生氣勇士維金斯進球
雷霆隊22歲長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）昨天在面對勇士隊時，為了防守維金斯（Andrew Wiggins）重摔倒地。賽後檢查結果出爐，預計至少缺陣8到10周，他也發文請球迷們不用同情他。
霍姆葛倫因瘦長體型，進聯盟前就有球迷擔心他容易受傷，結果生涯首季他就因傷整季報銷，第2季復出打滿82場。沒想到昨天為了防守維金斯重摔，還讓維金斯打進2分，賽後檢查結果為右髖部骨折，預計至少缺席8至10周。
許多球迷為此感到難過，霍姆葛倫在X發文寫道，「以前曾經歷類似情況，不知道這讓我感覺更好還更糟。我知道該如何面對，明白康復後會多美好，也曾體會過程中的挫折及心靈上的折磨，最讓我難過的是暫時無法幫隊友，無法為球迷和支持者打球。」
「那些支持我和我們球隊的人，還有我對籃球的熱愛，都是促使我回歸的強大動力，所以別同情我或為我難過，這世上有很多人面臨無法治癒的問題。抱歉我有點碎念，只是想向奧克拉荷馬球迷和家人們說幾句話。」
霍姆葛倫還開玩笑表示，「我仍不敢相信那個王X蛋（維金斯）還是進球，到底什麼鬼？我很生氣！」
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