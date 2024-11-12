快訊

台灣美食成日本超商「限定商品」！台網羨慕：為什麼我們沒有

川普、馬斯克短命兄弟情？歷史學家列3原因 直言「不會長久」

指陳時中與美女比肩而出 王鴻薇：中華開發夜宴為何事？

NBA／字母哥肘擊完還開玩笑 布朗怒嗆：他就是個屁孩

聯合新聞網／ 綜合報導
布朗(左)、安戴托昆波(右)。 法新社
布朗(左)、安戴托昆波(右)。 法新社

公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）昨天在比賽中，肘擊塞爾蒂克隊球星布朗（Jaylen Brown）後，還向對方開玩笑，讓布朗直呼他是屁孩。

安戴托昆波昨天砍下43分，公鹿仍以6分之差輸球。球迷焦點都放在他對綠衫軍球星泰托姆（Jayson Tatum）「墊腳」和肘擊布朗。從影片中可見，進攻犯規後安戴托昆波伸手，向布朗示意擊掌泯恩仇，沒想到布朗手伸過去時，安戴托昆波把手抽掉並摸頭，還嘻皮笑臉。

顯然布朗認為這個玩笑不好笑，他賽後開嗆，「安戴托昆波就是個屁孩，我只專注幫我的球隊贏球，這就是我們今晚做到的。」

安戴托昆波對布朗的反應感到驚訝，但不打算改變自己的幽默，「顯然這是玩笑，我們在打籃球，同時要享受比賽樂趣，比賽過程中，我們總是會互相開玩笑。我也會這樣跟我的孩子玩。這就是我，帶著快樂打比賽。」

Giannis Antetokounmpo Jaylen Brown 公鹿 塞爾蒂克

相關新聞

NBA／就問怎麼輸！騎士豪取開季12連勝 史上第8隊達成

開季保持不敗之身的騎士，今天前往芝加哥作客，儘管整場比賽陷入苦戰，分數始終難以大幅拉開，不過在米契爾（Donovan Mitchell）狂轟36分8籃板4抄截2助攻的帶動下，加上葛蘭德（Darius

NBA／雷霆先發都不到200公分 SGA生涯新高45分擊沉快艇

雷霆隊長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）昨天面對勇士隊受傷，預計至少缺席8周。雷霆今天「背靠背」出戰快艇隊，先發陣容身高都在200公分以下，「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Al

NBA／溫班亞瑪再創「獨角獸」恐怖數據 賽後暖心送小粉絲球衣

來自法國的天才長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama），今天面對陣容升級的國王再度發揮超級全能身手，幾乎把各種數據欄填滿，整場比賽22投13中包含6記三分球，攻下34分14籃板6助攻3阻攻1

NBA／幫河村勇輝出氣？周志豪阻止同鄉刷分爆口角衝突

拓荒者隊昨天在主場輸灰熊隊45分，比賽尾聲灰熊華裔中鋒周志豪（Zach Edey）與拓荒者前鋒班頓（Dalano Banton）發生爭執，引發球迷熱烈討論。 比賽時間剩10幾秒，灰熊領先45分，

NBA／字母哥肘擊完還開玩笑 布朗怒嗆：他就是個屁孩

公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）昨天在比賽中，肘擊塞爾蒂克隊球星布朗（Jaylen Brown）後，還向對方開玩笑，讓布朗直呼他是屁孩。 安戴托昆波昨天砍

NBA／米契爾「30＋」紀錄超越厄文 開季12連勝歸功板凳

騎士今天作客公牛主場，在一哥米契爾（Donovan Mitchell）進帳36分、8籃板領軍下，以6分差距收下開季12連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。