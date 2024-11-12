NBA／字母哥肘擊完還開玩笑 布朗怒嗆：他就是個屁孩

公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）昨天在比賽中，肘擊塞爾蒂克隊球星布朗（Jaylen Brown）後，還向對方開玩笑，讓布朗直呼他是屁孩。

安戴托昆波昨天砍下43分，公鹿仍以6分之差輸球。球迷焦點都放在他對綠衫軍球星泰托姆（Jayson Tatum）「墊腳」和肘擊布朗。從影片中可見，進攻犯規後安戴托昆波伸手，向布朗示意擊掌泯恩仇，沒想到布朗手伸過去時，安戴托昆波把手抽掉並摸頭，還嘻皮笑臉。

Giannis gets Jaylen Brown with the elbow, and then fakes out a handshake...



Aggravate JB at your own risk 👀 pic.twitter.com/2lc9qVg1fi — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) 2024年11月10日

顯然布朗認為這個玩笑不好笑，他賽後開嗆，「安戴托昆波就是個屁孩，我只專注幫我的球隊贏球，這就是我們今晚做到的。」

安戴托昆波對布朗的反應感到驚訝，但不打算改變自己的幽默，「顯然這是玩笑，我們在打籃球，同時要享受比賽樂趣，比賽過程中，我們總是會互相開玩笑。我也會這樣跟我的孩子玩。這就是我，帶著快樂打比賽。」

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