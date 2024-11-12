快訊

台灣美食成日本超商「限定商品」！台網羨慕：為什麼我們沒有

川普、馬斯克短命兄弟情？歷史學家列3原因 直言「不會長久」

指陳時中與美女比肩而出 王鴻薇：中華開發夜宴為何事？

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／米契爾「30＋」紀錄超越厄文 開季12連勝歸功板凳

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
米契爾(左)。 美聯社
米契爾(左)。 美聯社

騎士今天作客公牛主場，在一哥米契爾（Donovan Mitchell）進帳36分、8籃板領軍下，以119比113收下開季12連勝，成為史上第8支打出如此開季成績的隊伍，也是繼2016年的勇士開季24連勝以來最長的開季連勝紀錄，但賽後米契爾也將功勞歸給今天救火成功的替補球員。

年輕的騎士今年開季狀況火熱，包括尼克、湖人、公鹿、勇士都成為其手下敗將，在今天出戰公牛的比賽中，儘管整場比賽與對手拉鋸，甚至在比賽最後5分鐘還與公牛戰成平手，但靠著米契爾、葛蘭德（Darius Garland）、莫布里（Evan Mobley）等人在比賽最後關頭的聯手發揮，最終以6分差距順利守成，奪下開季12連勝。

而騎士的開季12連勝也足以排上聯盟史上第6名，甚至是進入21世紀後第3支達成此紀錄的球隊，前兩隊分別為獨行俠在2002年的開季14連勝，至於勇士則是在2015-16賽季創下開季24連勝，而在史上8支完成至少開季12連勝的球隊中最終有兩隊奪下冠軍。

不過對於球隊今年能延續開季連勝紀錄，攻下全隊最高36分的米契爾賽後則將功勞歸給球隊替補球員，因為在第三節剩下4分多鐘時騎士一度落後達到9分，但接下來騎士板凳球員卻率領球隊追平比數，甚至在第四節逆轉。

「我們為自己挖了一個坑，老實說是替補球員救了我們，因為先發球員都有點疲累了。」米契爾在談到球隊延續連勝之旅後表示，「這是一場團隊的努力，我們必須為替補球員大聲喝采，大家都為了彼此而戰且相當無私，我們必須讓它繼續保持下去。」

而米契爾也在今天的比賽中完成騎士生涯的第55度單場30分賽事，正式超越厄文（Kyrie Irving）的54場，且出賽場次僅用了134場，至於騎士隊史此項紀錄保持人則為詹姆斯的324場，出賽場次則為849場。

Donovan Mitchell 騎士

延伸閱讀

NBA／約柯奇、厄文神仙打架！波特關鍵一拋 金塊險勝獨行俠

NBA／史上第12隊開季11連勝！騎士一大四小狂追分 末節逆轉籃網

NBA／鵜鶘神偷外線7投全進無用！騎士開季9連勝破隊史紀錄

NBA／米契爾致勝跳投氣走公鹿 騎士勇奪開季7連勝

相關新聞

NBA／就問怎麼輸！騎士豪取開季12連勝 史上第8隊達成

開季保持不敗之身的騎士，今天前往芝加哥作客，儘管整場比賽陷入苦戰，分數始終難以大幅拉開，不過在米契爾（Donovan Mitchell）狂轟36分8籃板4抄截2助攻的帶動下，加上葛蘭德（Darius

NBA／雷霆先發都不到200公分 SGA生涯新高45分擊沉快艇

雷霆隊長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）昨天面對勇士隊受傷，預計至少缺席8周。雷霆今天「背靠背」出戰快艇隊，先發陣容身高都在200公分以下，「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Al

NBA／溫班亞瑪再創「獨角獸」恐怖數據 賽後暖心送小粉絲球衣

來自法國的天才長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama），今天面對陣容升級的國王再度發揮超級全能身手，幾乎把各種數據欄填滿，整場比賽22投13中包含6記三分球，攻下34分14籃板6助攻3阻攻1

NBA／幫河村勇輝出氣？周志豪阻止同鄉刷分爆口角衝突

拓荒者隊昨天在主場輸灰熊隊45分，比賽尾聲灰熊華裔中鋒周志豪（Zach Edey）與拓荒者前鋒班頓（Dalano Banton）發生爭執，引發球迷熱烈討論。 比賽時間剩10幾秒，灰熊領先45分，

NBA／字母哥肘擊完還開玩笑 布朗怒嗆：他就是個屁孩

公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）昨天在比賽中，肘擊塞爾蒂克隊球星布朗（Jaylen Brown）後，還向對方開玩笑，讓布朗直呼他是屁孩。 安戴托昆波昨天砍

NBA／米契爾「30＋」紀錄超越厄文 開季12連勝歸功板凳

騎士今天作客公牛主場，在一哥米契爾（Donovan Mitchell）進帳36分、8籃板領軍下，以6分差距收下開季12連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。