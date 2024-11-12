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NBA／溫班亞瑪再創「獨角獸」恐怖數據 賽後暖心送小粉絲球衣

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
溫班亞瑪再創獨一無二的紀錄。 美聯社
溫班亞瑪再創獨一無二的紀錄。 美聯社

來自法國的天才長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama），今天面對陣容升級的國王再度發揮超級全能身手，幾乎把各種數據欄填滿，整場比賽22投13中包含6記三分球，攻下34分14籃板6助攻3阻攻1抄截，幫助馬刺在下半場擊潰國王，以116比96大勝。

加上前一場對決是命中6顆三分球拿到24分16籃板7阻攻，溫班亞瑪成為史上第一位在任何兩場比賽中累積至少10顆三分球10次阻攻的球員，無愧「獨角獸」之名。

此外一項數據顯示，溫班亞瑪在21歲之前已經累積7次至少30分10籃板5助攻的成績，在歷史上僅次於唐西奇（Luka Doncic）的18次與詹姆斯（LeBron James）的12次。

國王在下半場的投籃命中率僅有38.1%，重要的是三分球17投3中，與馬刺相差8顆之多，導致比分大幅落後，難以有效追趕。這場比賽國王得分幾乎集中在三劍客身上，福克斯（De'Aaron Fox）24分6籃板，沙波尼斯（Domantas Sabonis）23分12籃板。德羅展（DeMar DeRozan）換穿國王球衣之後首度來到熟悉的馬刺主場，他拿下21分8籃板6助攻。

老指揮官保羅(左)指導溫班亞瑪。 路透社
老指揮官保羅(左)指導溫班亞瑪。 路透社

馬刺本季有了老將指揮官保羅（Chris Paul）坐鎮，開季以來取得5勝6敗成績，和上季同時期3勝8敗相比，可謂成長明顯，也展現衝擊附加賽的鬥志。保羅此戰拿下12分6板11助攻2抄截，再次刷新馬刺最老助攻上雙的隊史紀錄，且他的正負值達+28，居全隊之冠。

這場比賽結束後溫班亞瑪還出現一個暖心小舉動。一名小球迷進入場中叫住溫班亞瑪想要索取簽名，結果溫班亞瑪二話不說直接加碼，脫下身上穿的球衣送給了他，讓小小馬刺迷雀躍不已。

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