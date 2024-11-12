NBA／雷霆先發5人都不到200公分 SGA生涯新高45分擊沉快艇

雷霆隊長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）昨天面對勇士隊受傷，預計至少缺席8周。雷霆今天「背靠背」出戰快艇隊，先發陣容身高都在200公分以下，「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）挺身而出，攻下個人生涯新高45分，率雷霆以134：128擊沉快艇，獨居西區龍頭。

雷霆拉上193公分的後衛喬伊（Isaiah Joe）擔任先發，陣容中最高的球員是198公分的前鋒威廉斯（Jalen Williams）。亞歷山大上半場就火力全開獨得21分，半場打完領先13分。

第三節雷霆一度領先20分，但快艇鮑威爾（Norman Powell）單節狂砍18分，將分差縮小到5分，進入決勝節。雷霆末節一路領先快艇，但最後42秒快艇中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）完成「3分打」，隨後亞歷山大2罰全中，才奠定勝基。

SHAI CAREER-HIGH 45 PTS 🔥🔥@shaiglalex (45p, 9a, 5s) becomes the first player in OKC history with 45+ PTS and 5+ STL in a game! pic.twitter.com/h2lVYh1RAp — NBA (@NBA) 2024年11月12日

亞歷山大全場21投13中，罰球16投15中，砍進45分9助攻5抄截2阻攻。威廉斯得到28分8籃板6助攻，多特（Luguentz Dort）也挹注19分。

快艇團隊飆進20顆三分球，命中率54.1%，進攻籃板多6個，但發生23次失誤。鮑威爾攻下31分，祖巴茲有22分14籃板，哈登（James Harden）拿到17分11籃板9助攻。

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