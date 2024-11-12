快訊

12強賽／大聯盟記者等不及想看台韓戰 「好想看南韓先發打線」

日本環球影城「咚奇剛國度」12月11日開幕！園區設施、新品搶先看

半導體風雲／台積電組先進封裝艦隊 加速因應川普新政

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／就問怎麼輸！騎士豪取開季12連勝 史上第8隊達成

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
騎士氣勢如虹勇奪開季12連勝。 美聯社
騎士氣勢如虹勇奪開季12連勝。 美聯社

開季保持不敗之身的騎士，今天前往芝加哥作客，儘管整場比賽陷入苦戰，分數始終難以大幅拉開，不過在米契爾（Donovan Mitchell）狂轟36分8籃板4抄截2助攻的帶動下，加上葛蘭德（Darius Garland）最後23.6秒的關鍵上籃，騎士以119比113擊退公牛，成為史上第8支開季12連勝的球隊。

數據顯示，前6隊分別是2015-16年賽季勇士24連勝、1993-94年賽季火箭15連勝、1948-49年賽季BAA聯盟華盛頓首都15連勝、2002-03年賽季達拉斯獨行俠14連勝、1957-58年賽季塞爾蒂克14連勝、1996-97年賽季公牛12連勝、1982-83年賽季西雅圖超音速12連勝。

此外，就例行賽的連勝表現來說，騎士也追平2014-15年賽季創下的12連勝紀錄距離挑戰隊史最長連勝紀錄僅差1場；他們曾經在2008-09年、2009-10年和2017-18年賽季達成過13連勝。騎士將在台灣時間14日客場挑戰76人。

葛蘭德拿下17分5籃板4抄截，莫布里（Evan Mobley）15分11籃板；騎士替補陣容此戰表現出色，包括勒佛特（Caris LeVert）、傑若米（Ty Jerome）和尼恩（Georges Niang）的得分均達兩位數，一共得到39分，遠遠多於公牛的16分。也是騎士能在第三節後段到第四節中扭轉劣勢，取得領先的重要因素。

公牛陣中3人得分超過20分，拉文（Zach LaVine）26分6籃板4助攻，懷特（Coby White）23分7籃板6助攻4抄截，佛西維奇（Nikola Vucevic）20分8籃板3籃板，吉迪（Josh Giddey）18分9籃板7助攻，威廉斯（Patrick Williams）13分10籃板。

相關新聞

NBA／就問怎麼輸！騎士豪取開季12連勝 史上第8隊達成

開季保持不敗之身的騎士，今天前往芝加哥作客，儘管整場比賽陷入苦戰，分數始終難以大幅拉開，不過在米契爾（Donovan Mitchell）狂轟36分8籃板4抄截2助攻的帶動下，加上葛蘭德（Darius

NBA／雷霆先發5人都不到200公分 SGA生涯新高45分擊沉快艇

雷霆隊長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）昨天面對勇士隊受傷，預計至少缺席8周。雷霆今天「背靠背」出戰快艇隊，先發陣容身高都在200公分以下，「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Al

NBA／溫班亞瑪再創「獨角獸」恐怖數據 賽後暖心送小粉絲球衣

來自法國的天才長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama），今天面對陣容升級的國王再度發揮超級全能身手，幾乎把各種數據欄填滿，整場比賽22投13中包含6記三分球，攻下34分14籃板6助攻3阻攻1

NBA／幫河村勇輝出氣？周志豪阻止同鄉刷分爆口角衝突

拓荒者隊昨天在主場輸灰熊隊45分，比賽尾聲灰熊華裔中鋒周志豪（Zach Edey）與拓荒者前鋒班頓（Dalano Banton）發生爭執，引發球迷熱烈討論。 比賽時間剩10幾秒，灰熊領先45分，

NBA／公鹿慘上加慘 里拉德腦震盪缺席對暴龍「爐主」之爭

公鹿隊開季戰績低迷，前10戰僅拿2勝，今天又傳出壞消息，後場大將里拉德（Damian Lillard）因腦震盪，確定缺席...

NBA／字母哥與柯瑞在勇士聯手機會大？美媒曝兩人共同點

公鹿隊開季戰績低迷，外界猜測「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）可能申請交易。NBA知名記者費雪（Jake Fischer）指出，安戴托昆波與勇士隊一哥柯瑞（Stephe

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。