NBA／就問怎麼輸！騎士豪取開季12連勝 史上第8隊達成

開季保持不敗之身的騎士，今天前往芝加哥作客，儘管整場比賽陷入苦戰，分數始終難以大幅拉開，不過在米契爾（Donovan Mitchell）狂轟36分8籃板4抄截2助攻的帶動下，加上葛蘭德（Darius Garland）最後23.6秒的關鍵上籃，騎士以119比113擊退公牛，成為史上第8支開季12連勝的球隊。

STILL UNDEFEATED.



Darius Garland ices a 12-0 @cavs start! 🧊 pic.twitter.com/X2LADKfaNW — NBA (@NBA) 2024年11月12日

數據顯示，前6隊分別是2015-16年賽季勇士24連勝、1993-94年賽季火箭15連勝、1948-49年賽季BAA聯盟華盛頓首都15連勝、2002-03年賽季達拉斯獨行俠14連勝、1957-58年賽季塞爾蒂克14連勝、1996-97年賽季公牛12連勝、1982-83年賽季西雅圖超音速12連勝。

此外，就例行賽的連勝表現來說，騎士也追平2014-15年賽季創下的12連勝紀錄距離挑戰隊史最長連勝紀錄僅差1場；他們曾經在2008-09年、2009-10年和2017-18年賽季達成過13連勝。騎士將在台灣時間14日客場挑戰76人。

DONOVAN MITCHELL 360 LAYUP. 🔥🔥



pic.twitter.com/1HbsveoFrB — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2024年11月12日

葛蘭德拿下17分5籃板4抄截，莫布里（Evan Mobley）15分11籃板；騎士替補陣容此戰表現出色，包括勒佛特（Caris LeVert）、傑若米（Ty Jerome）和尼恩（Georges Niang）的得分均達兩位數，一共得到39分，遠遠多於公牛的16分。也是騎士能在第三節後段到第四節中扭轉劣勢，取得領先的重要因素。

公牛陣中3人得分超過20分，拉文（Zach LaVine）26分6籃板4助攻，懷特（Coby White）23分7籃板6助攻4抄截，佛西維奇（Nikola Vucevic）20分8籃板3籃板，吉迪（Josh Giddey）18分9籃板7助攻，威廉斯（Patrick Williams）13分10籃板。

This is insane from Donovan Mitchell



The Cavs are insane this year pic.twitter.com/xcJJzMPMTu — Matt (@sixringsofsteeI) 2024年11月12日

商品推薦