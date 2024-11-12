快訊

12強賽／大聯盟記者等不及想看台韓戰 「好想看南韓先發打線」

日本環球影城「咚奇剛國度」12月11日開幕！園區設施、新品搶先看

半導體風雲／台積電組先進封裝艦隊 加速因應川普新政

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／字母哥與柯瑞在勇士聯手機會大？美媒曝兩人共同點

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞(左)、「字母哥」安戴托昆波(右)。 路透
柯瑞(左)、「字母哥」安戴托昆波(右)。 路透

公鹿隊開季戰績低迷，外界猜測「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）可能申請交易。NBA知名記者費雪（Jake Fischer）指出，安戴托昆波與勇士隊一哥柯瑞（Stephen Curry）同經紀公司，增加兩人聯手可能性。

安戴托昆波本季個人表現仍相當頂尖，場均31.6分12.8籃板5.2助攻，整體投籃命中率高達60.7%，不過公鹿戰績2勝8敗，東區倒數第2，因此外界推測安戴托昆波可能想離開公鹿。

費雪近日在《Bleacher Report》節目上點出，勇士夢想讓安戴托昆波與柯瑞搭檔，「一個值得關注的重點是，字母哥和柯瑞同屬經紀公司Octagon，我們曾見過這類似的協同效應，使交易成為可能。」

費雪接著舉例說明，唐斯（Karl-Anthony Towns）今年被交易到尼克隊，他、布朗森（Jalen Brunson）、哈特（Josh Hart）和阿努諾比（OG Anunoby）都是CAA經紀公司。衛斯特布魯克（Russell Westbrook）今年加盟金塊隊，他和約柯奇（Nikola Jokic）都是Excel經紀公司。

Giannis Antetokounmpo Stephen Curry 公鹿 勇士

相關新聞

NBA／就問怎麼輸！騎士豪取開季12連勝 史上第8隊達成

開季保持不敗之身的騎士，今天前往芝加哥作客，儘管整場比賽陷入苦戰，分數始終難以大幅拉開，不過在米契爾（Donovan Mitchell）狂轟36分8籃板4抄截2助攻的帶動下，加上葛蘭德（Darius

NBA／雷霆先發5人都不到200公分 SGA生涯新高45分擊沉快艇

雷霆隊長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）昨天面對勇士隊受傷，預計至少缺席8周。雷霆今天「背靠背」出戰快艇隊，先發陣容身高都在200公分以下，「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Al

NBA／溫班亞瑪再創「獨角獸」恐怖數據 賽後暖心送小粉絲球衣

來自法國的天才長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama），今天面對陣容升級的國王再度發揮超級全能身手，幾乎把各種數據欄填滿，整場比賽22投13中包含6記三分球，攻下34分14籃板6助攻3阻攻1

NBA／幫河村勇輝出氣？周志豪阻止同鄉刷分爆口角衝突

拓荒者隊昨天在主場輸灰熊隊45分，比賽尾聲灰熊華裔中鋒周志豪（Zach Edey）與拓荒者前鋒班頓（Dalano Banton）發生爭執，引發球迷熱烈討論。 比賽時間剩10幾秒，灰熊領先45分，

NBA／公鹿慘上加慘 里拉德腦震盪缺席對暴龍「爐主」之爭

公鹿隊開季戰績低迷，前10戰僅拿2勝，今天又傳出壞消息，後場大將里拉德（Damian Lillard）因腦震盪，確定缺席...

NBA／字母哥與柯瑞在勇士聯手機會大？美媒曝兩人共同點

公鹿隊開季戰績低迷，外界猜測「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）可能申請交易。NBA知名記者費雪（Jake Fischer）指出，安戴托昆波與勇士隊一哥柯瑞（Stephe

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。