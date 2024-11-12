NBA／字母哥與柯瑞在勇士聯手機會大？美媒曝兩人共同點

公鹿隊開季戰績低迷，外界猜測「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）可能申請交易。NBA知名記者費雪（Jake Fischer）指出，安戴托昆波與勇士隊一哥柯瑞（Stephen Curry）同經紀公司，增加兩人聯手可能性。

安戴托昆波本季個人表現仍相當頂尖，場均31.6分12.8籃板5.2助攻，整體投籃命中率高達60.7%，不過公鹿戰績2勝8敗，東區倒數第2，因此外界推測安戴托昆波可能想離開公鹿。

費雪近日在《Bleacher Report》節目上點出，勇士夢想讓安戴托昆波與柯瑞搭檔，「一個值得關注的重點是，字母哥和柯瑞同屬經紀公司Octagon，我們曾見過這類似的協同效應，使交易成為可能。」

費雪接著舉例說明，唐斯（Karl-Anthony Towns）今年被交易到尼克隊，他、布朗森（Jalen Brunson）、哈特（Josh Hart）和阿努諾比（OG Anunoby）都是CAA經紀公司。衛斯特布魯克（Russell Westbrook）今年加盟金塊隊，他和約柯奇（Nikola Jokic）都是Excel經紀公司。

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