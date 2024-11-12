NBA／幫河村勇輝出氣？周志豪阻止同鄉刷分爆口角衝突
拓荒者隊昨天在主場輸灰熊隊45分，比賽尾聲灰熊華裔中鋒周志豪（Zach Edey）與拓荒者前鋒班頓（Dalano Banton）發生爭執，引發球迷熱烈討論。
比賽時間剩10幾秒，灰熊領先45分，雙方球員看似都沒有繼續認真打的意圖，打算讓時間跑完，日本後衛河村勇輝伸手向班頓示好，結果班頓竟作勢要抄球。
班頓拿到球後還嘗試切入得分，結果被周志豪搧火鍋，隨後兩人互瞪，並爆發口角衝突，河村勇輝和其他球員當和事佬，衝突未進一步擴大。值得一提的是，周志豪和班頓都是加拿大多倫多人。
影片曝光後，有部分球迷認為周志豪在幫河村勇輝出氣，班頓也慘遭砲轟，「這位老兄被周志豪搞到很尷尬，然後開始生氣」、「班頓就是個爛人」、「企圖上籃刷數據很可悲」。
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