NBA／進攻數據無懈可擊！騎士挑戰史上第7次開季12連勝
克里夫蘭騎士成為史上第12支創下開季11連勝紀錄的球隊，據統計，前面11支球隊全都闖進季後賽，其中9隊至少打到分區冠軍賽，3隊最終贏得總冠軍，也讓騎士軍團本季前景倍受期待。
騎士也成為2015-16年勇士開季24連勝以來，首支達成開季兩位數連勝紀錄的球隊，特別是還創下開季連續10場至少得到110分的聯盟紀錄，新任主帥亞特金森（Kenny Atkinson）同樣寫下執教新猷。
👉《Live／騎士戰公牛 拚史上第7次開季12連勝》
今天騎士前往芝加哥踢館，目標就是成為史上第7支開季12連勝的球隊，前6隊分別是2015-16年賽季勇士24連勝、1993-94年賽季火箭15連勝、1948-49年賽季BAA聯盟華盛頓首都的15連勝、2002-03年賽季達拉斯獨行俠14連勝、1957-58年賽季塞爾蒂克14連勝、1996-97年賽季公牛12連勝、1982-83年賽季西雅圖超音速12連勝。
騎士之所以如此大幅蛻變，進攻火力無疑是一大關鍵。11連勝期間，騎士場均得分達122.7分、投籃命中率52.8%、三分命中率42.2%、進攻效率122.0、有效命中率61.6%、真實命中率63.8%均高居聯盟之冠。
上演快節奏飆分秀的同時，騎士在防守端也沒有鬆懈；上季他們防守效率112.1可以排在聯盟第7，本季則是109.9暫居聯盟第9。攻守往來的差距也讓他們每百回合淨勝分12.1，全聯盟僅次於雷霆。
NBA史上開季至少11連勝的球隊一覽：
2015-16年：勇士24-0（總冠軍賽失利）
1993-94年：火箭隊：15-0（NBA冠軍）
1948-49年：華盛頓首都：15-0（總決賽失利）
2002-03年：獨行俠：14-0（西區冠軍賽失利）
1957-58年：塞爾蒂克：14-0（總冠軍賽失利）
1996-97年：公牛隊：12-0（NBA冠軍）
1982-83年：超音速：12-0（首輪失利）
1997-98年：湖人：11-0（西區冠軍賽失利）
1997-98年：老鷹：11-0（首輪失利）
1990-91年：拓荒者：11-0（西區冠軍賽失利）
1964-65年：塞爾蒂克：11-0（NBA冠軍）
2024-25年：騎士：11-0（進行中）
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言