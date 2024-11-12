NBA／拓荒者狂輸45分 教頭畢拉普斯爆粗口+狠批「失敗者」
昨日拓荒者隊在主場迎戰灰熊隊，雖然灰熊少了莫蘭特（Ja Morant）一眾大將，但拓荒者全場三分球42投4中，命中率僅9.5%，終場灰熊便以大比分134：89痛宰拓荒者。賽後拓荒者教頭畢拉普斯（Chauncey Billups）甚至氣到爆粗口，抱怨球隊打得實在太糟。
「老實說，這真是他X的太尷尬了。」畢拉普斯賽後受訪時說，「我們這場比賽表現得太軟弱了，沒有人積極爭取勝利，這會讓場面變得很尷尬，這真的不是我們該表現出來的樣子。」
灰熊除了少主莫蘭特缺陣外、貝恩（Desmond Bane）和史馬特（Marcus Smart）也都因傷缺席，但他們靠著高強度進攻，拿下本季新高得分，投籃命中率高達55.3%。拓荒者的內線也遭到灰熊予取予求，共被拿下58分。
畢拉普斯對子弟兵的態度非常不以為然，他說：「我們的球員出現在球場上，好像就只是因為不得不出現。不幸的是，球迷們花了他們的血汗錢，看著他們最愛的球隊打出這種表現。」回到休息室後，畢拉普斯也直言不諱：「我告訴他們，今晚誰能夠安然入睡，就是一個失敗者，」
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