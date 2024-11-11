NBA／戴維斯眼睛被戳到成傷兵 湖人主帥：看東西有困難
湖人隊今天以123：103擊退暴龍隊，不過當家中鋒戴維斯（Anthony Davis）左眼又被戳到，提前退場。
第三節中段戴維斯為了封阻暴龍中鋒伯爾特（Jakob Poeltl）進攻，左眼被戳到，導致提前離場。據《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）報導，戴維斯因腫脹很難睜開眼睛，今天賽後沒有受訪，將接受眼科醫生檢查。
對此，湖人隊總教練瑞迪克（JJ Redick）透露，「我只知道他被戳到，他受傷後看東西有點困難，眼睛受到一點創傷，需要時間恢復清晰視力，除此之外沒有更多消息。」
瑞迪克稱讚替補中鋒海斯（Jaxson Hayes）的表現，「我認為他打出來到這裡後，最好的比賽之一。積極防守，成為得分和籃板手，做了很多好事。」
海斯則表示，「球隊內線目前只有我和戴維斯，當我看見他倒下的那一刻，我就知道自己必須做好準備。」
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