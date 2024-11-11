NBA／後天重返勇士主場心情如何？湯普森：只是一場例行賽

湯普森（Klay Thompson）生涯前13年都效力勇士隊，今年休賽季轉戰獨行俠隊，後天將回勇士主場，對此，他冷漠回應：「這只是一場11月的例行賽。」

這場比賽將是湯普森首度以客隊球員身分來到大通中心，勇士將舉辦致敬儀式，感謝這位4冠功臣，湯普森過去習慣駕駛漁船前往球場練球或比賽，因此勇士以「船長帽」作為致敬活動的象徵物，球迷進場能獲得印有勇士標誌的船長帽。

勇士隊一哥柯瑞（Stephen Curry）今天受訪時表示興奮與湯普森重逢，「別這樣對我，我還沒準備好面對這個男人。以朋友來說，我會很期待和興奮看到他，但我正在為（美國時間）星期二儲備所有的精神能量，因為會需要很多。」

湯普森對此事相當冷漠，「這只是11月的一場例行賽。」他還說，「我可能會與隊友和教練分享資訊，並努力表現好。他們是一支高三分球投射的球隊，會一直換防，我們會針對這兩點做應對。」

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