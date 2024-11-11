NBA／雷霆噩耗！守護神霍姆葛倫重摔至少休8周 亞歷山大：希望他沒事

金州勇士隊今天作客雷霆主場，柯瑞（Stephen Curry）狂飆36分，全隊砍進21記三分球，終場以127比116獲勝，拿下近7戰的第6勝；雷霆則是在比賽傷了禁區守護神霍姆葛倫（Chet Holmgren），可說是賠了夫人又折兵。

奧克拉荷馬雷霆隊今年開季打出7連勝高潮，但最近3戰吞2敗，讓出西區龍頭位置。

Chet Holmgren had to be helped off the floor after a hard fall 🙏 pic.twitter.com/5CnkRaSQ4z — Bleacher Report (@BleacherReport) 2024年11月11日

霍姆葛倫是在首節打5分鐘時，為封蓋對手上籃，不慎重摔在地，經檢查後確定為右髂髖部骨折，至少缺席8到10周後才會重新評估。

霍姆葛倫留下4籃板、沒得分紀錄就離場，在之前9場比賽，他平均可貢獻18.2分、9.2個籃板和2.9次阻攻。霍姆葛倫本季已經累積26次阻攻，在NBA僅次於聖安東尼奧馬刺隊（San Antonio Spurs）球員溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的40次。

Concern here in OKc: Chet Holmgren took a shot to the side while defending an Andrew Wiggins first quarter layup. Just needed help getting to the locker room. Wasn’t putting weight on right leg. Appeared to be grabbing hip/oblique area when he was on the ground. pic.twitter.com/ZGF3mCwqmG — Anthony Slater (@anthonyVslater) 2024年11月11日

雷霆隊友亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）賽後接受訪問時表示，「真的很遺憾聽到這樣的消息，希望他沒事」；隊友威廉斯（Jalen Williams）說：「這不是我們第一次遇到這樣的情況，我們會繼續往前走並接受這個挑戰。」

首節以26比33落後的勇士在柯瑞帶動下，第二、三節合計轟下81分，打垮雷霆氣勢。

Can’t tell if I feel better or worse about this having been through something similar before. On one hand I know how to approach it, I know what to do, what not to do and how beautiful the other side is. But on the other hand I’ve felt the frustration of this process, and the… — chet holmgren (@ChetHolmgren) 2024年11月11日

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