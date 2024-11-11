NBA／勇士下戰碰獨行俠 柯瑞坦言：還沒準備好面對湯普森

勇士隊今天挺過雷霆隊反撲，以127：116結束客場5連戰，休息一天後馬上要回主場迎接前「浪花兄弟」湯普森（Klay Thompson）的新東家獨行俠隊，今天轟下36分的柯瑞就坦言，還沒準備好迎接這場話題之戰。

開季打出8勝2敗的勇士，戰績似乎不受湯普森離開的影響，不過柯瑞今天賽後受訪被問到下一場就要迎戰獨行俠時，直白說還沒做好心理建設。

「別這樣對我，我還沒準備好面對這個男人。以朋友來說，我會很期待和興奮看到他，但我正在為（美國時間）星期二儲備所有的精神能量，因為會需要很多。」柯瑞說。

台灣時間周三進行的獨行俠和勇士對決，將是湯普森今年夏天離開勇士後首度回到灣區，勇士球團已經計畫送給入場球迷一頂紀念帽，致敬影片當然也不會少；賽前儀式中，柯瑞還將公開致詞，向一同作戰十餘年的「浪花兄弟」致敬。

勇士客場5連戰打下4勝1敗好成績，儘管今天最多30分領先在第四節被雷霆追到個位數，勝利拿得驚險，柯瑞認為雷霆和奧克拉荷馬球迷今天展現的韌性和能量讓他十分享受，「這是很好的能量，球迷很棒，他們的隊伍很優秀，能帶走勝利當然感覺很好。」

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