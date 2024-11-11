NBA／河村勇輝進球敵對球迷「倒戈」狂歡呼！美媒：從未見過

拓荒者隊今天在主場被灰熊隊慘電，球迷們還集體「倒戈」為灰熊日本後衛河村勇輝歡呼，畫面相當罕見。

儘管灰熊主力後衛莫蘭特（Ja Morant）和史馬特（Marcus Smart）都掛傷號，但河村勇輝仍未進入正常輪替中。不過拓荒者今天打得超級爛，團隊三分球42投僅4中，第四節還剩7分57秒就成垃圾時間，讓河村獲得出賽機會。

此時還留在球場的拓荒者球迷都嗨翻了！每當河村持球全場就歡呼聲不斷，沒進球還會發出失望的聲音。最後40秒，河村高難度轉身跳投命中，全場陷入瘋狂，彷彿拓荒者隊贏下比賽。

YUKI KAWAMURA TURNAROUND JUMPER pic.twitter.com/TyxziDMlpT — eric (@EricTweetsNBA) 2024年11月11日

灰熊終場以134：89痛宰拓荒者，河村3投1中，罰球2投1中，得到3分4助攻。《Bleacher Report》女記者莫里森（Molly Morrison）在X發文直呼，「波特蘭球迷為河村的歡呼聲，比整場比賽其他時間都大」、「河村轉身跳投，對手球迷都瘋狂了，我從未見過這種事」。

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