快訊

台北第1名吃到飽少一間！信義區欣葉日本料理突熄燈 還有3家店可訂位

立委問「國家能源發展不排除核電」 中研院院長廖俊智：是的

支付寶崩了！中國雙11當機付款異常、無法提現金

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／戴維斯傷退！湖人靠詹姆斯再拿大三元斬暴龍

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
路透社
路透社

湖人隊禁區大將戴維斯（Anthony Davis）上周才因傷缺陣一場，今天碰暴龍隊再成傷兵，第三節中段因左眼受傷退場，不過「紫金軍團」在戴維斯缺陣下有詹姆斯（LeBron James）扛起球隊，他再度繳出「大三元」成績，助隊第三節逆轉比數，以123：103捍衛主場。

戴維斯本季場均有32.4分、11.3籃板表現，今天三節沒打完已經有22分進帳，但5分20秒左右封阻暴龍伯爾特（Jakob Poeltl）卻傷到左眼，當下就痛得跪在球場，移動到底線欄架附近還滾動身體、抬起腳，從肢體語言就能感受到痛楚。

暴龍首節取得34：26領先，半場打完仍握有55：53優勢，戴維斯傷退時暴龍也還以73：70領先，不過湖人在禁區大將退場後反而上演逆轉秀，2分14秒新秀內希特（Dalton Knecht）飆進外線助隊79：77超前，詹姆斯再連打進2球，讓湖人帶著88：82領先進入決勝節。

詹姆斯第四節持續穿針引線，搶下第10個籃板時更讓主場球迷響起歡呼聲；在詹姆斯領軍下，湖人第四節持續拉開差距，最終以20分差距收下2連勝。

前一場碰76人隊完成「大三元」的詹姆斯，今天上場35分鐘攻下19分、10籃板、16助攻，生涯第115次「大三元」；傷退後沒再回歸的戴維斯留下22分、4籃板，里夫斯（Austin Reaves）攻下全隊最高的27分；暴龍以巴瑞特（RJ Barrett）和布徹（Chris Boucher）各18分最高。

延伸閱讀

NBA／開季火熱暫居得分王 湖人戴維斯傳遭遇足底筋膜炎

NBA／戴維斯因傷缺陣 詹姆斯燃燒飆39分仍被灰熊打爆

NBA／湖人近4戰3敗又傳傷情 戴維斯：每天都像不同球隊

NBA／戴維斯創歐尼爾後首見紀錄 點名湖人防守仍須強化

相關新聞

NBA／戴維斯傷退！湖人靠詹姆斯再拿大三元斬暴龍

湖人隊禁區大將戴維斯（Anthony Davis）上周才因傷缺陣一場，今天碰暴龍隊再成傷兵，第三節中段因左眼受傷退場，不...

NBA／柯瑞領軍第三節42分海嘯攻勢 勇士西區頂尖對決扳倒雷霆

勇士隊前一場慘輸給騎士隊，今天拿西區排名前段班的雷霆隊開刀，第三節狂轟42分的海嘯攻勢，領先最多達到30分，雷霆雖在第四...

NBA／字母哥對泰托姆「希臘神墊」未響哨 綠衫軍主帥：太離譜了

公鹿隊開季戰績不佳，今天在主場迎戰塞爾蒂克隊，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）竟對塞爾蒂克一哥泰托姆（Jayson Tatum）「墊腳」，所幸泰托姆沒大礙，終場仍率隊

NBA／少KD馬上不行！太陽延長賽不敵國王中止7連勝

「死神」杜蘭特（Kevin Durant）因傷至少缺陣2周，今天太陽主場迎戰國王隊，在第四節丟掉兩位數領先優勢，最終在延長賽以118：127輸球，結束7連勝。 本場比賽戰況激烈，第三節尾聲太陽靠

NBA／約柯奇、厄文神仙打架！波特關鍵一拋 金塊險勝獨行俠

金塊隊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）今天面對獨行俠隊繳出連續4場「大三元」演出，不過獨行俠後場大將厄文（Ky...

NBA／威廉森左腿筋拉傷無限期缺陣 鵜鶘主力近乎團滅

開季不到一個月時間，聯盟不斷傳出主力球員受傷的消息，其中尤以鵜鶘為重災區，何時能以完整陣容出征早已是妄想，如今又傳威廉森（Zion Williamson）因左腿筋拉傷，可能面臨無限期休兵的慘烈局面，預

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。