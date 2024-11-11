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NBA／少KD馬上不行！太陽延長賽不敵國王中止7連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
國王德羅展(左)、太陽布克(右)。 美聯社
國王德羅展(左)、太陽布克(右)。 美聯社

太陽隊「死神」杜蘭特（Kevin Durant）因傷至少缺陣2周，今天在主場迎戰國王隊殺進延長賽，終場以118：127輸球，結束7連勝。

本場比賽戰況激烈，第三節尾聲太陽靠著艾倫（Grayson Allen）「拆彈」三分球，帶著3分領先進入決勝節。第四節太陽一度領先達雙位數，但國王球星福克斯（De'Aaron Fox）和德羅展（DeMar DeRozan）輪流進球，加上穆雷（Keegan Murray）關鍵補籃，最後3.9秒反而領先1分。

太陽發球傳到界外，但裁判吹穆雷先對布克（Devin Booker）犯規，布克獲得1次罰球追平。最後一擊布克高難度三分球出手沒進，比賽進入延長。福克斯延長賽接管戰局，個人獨得8分，幫助國王以9分差帶走勝利。

德羅展攻下全場最高的34分，福克斯得到21分11籃板8助攻，沙波尼斯（Domantas Sabonis）有20分12籃板。

太陽方面，比爾（Bradley Beal）砍進28分8籃板，布克有23分12助攻，瓊斯（Tyus Jones）貢獻22分，中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）因傷提前退場，只打15分鐘，摘下7個籃板。

Kevin Durant 國王 太陽

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