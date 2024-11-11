NBA／火箭榜眼格林隔扣狀元康寧漢！活塞罰球沒把握含恨輸球

2021年活塞隊狀元康寧漢（Cade Cunningham）與火箭隊榜眼格林（Jalen Green）今天再度交手，格林比賽中隔扣康寧漢，興奮到被吹技術犯規。讀秒階段活塞罰球烙賽，終場以99：101含恨輸球。

首節比賽形成打鐵大戰，兩隊相加只得37分。第二節活塞打出14：2攻勢反超，康寧漢尾聲連得9分，半場打完取得2分領先。

第三節活塞又陷入得分荒，火箭打出29：19攻勢逆轉，第四節開局康寧漢發生失誤，格林接獲隊友傳球隔扣康寧漢並叫囂，隨後被吹技術犯規。

JALEN GREEN BAPTIZED CADE CUNNINGHAM 😱🤯 pic.twitter.com/zTFjnuhQG5 — Bleacher Report (@BleacherReport) 2024年11月10日

活塞最後6秒落後3分，康寧漢第2罰故意不進，活塞艾維（Jaden Ivey）搶到進攻籃板，但三分球出手沒進。哈里斯（Tobias Harris）又搶到進攻籃板後被犯規，結果罰球也沒進，終場以2分之差吞敗。

火箭中鋒森根（Alperen Sengun）全場攻下27分10籃板，替補前鋒伊森（Tari Eason）得到18分9籃板，格林挹注15分。活塞以康寧漢表現最佳，他得到26分8籃板9助攻，但中斷個人連3戰大三元紀錄。

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