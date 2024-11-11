快訊

夢想豪宅變陸地孤島 東京超高層大樓的生活實況

認了！遭爆不倫39歲觀光大使 日民主黨魁玉木雄一郎道歉

11月恐首次4颱同存 醫：心臟病患增加也與這事有關

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／火箭榜眼格林隔扣狀元康寧漢！活塞罰球沒把握含恨輸球

聯合新聞網／ 綜合報導
火箭榜眼格林(左)、活塞狀元康寧漢(右)。 路透
火箭榜眼格林(左)、活塞狀元康寧漢(右)。 路透

2021年活塞隊狀元康寧漢（Cade Cunningham）與火箭隊榜眼格林（Jalen Green）今天再度交手，格林比賽中隔扣康寧漢，興奮到被吹技術犯規。讀秒階段活塞罰球烙賽，終場以99：101含恨輸球。

首節比賽形成打鐵大戰，兩隊相加只得37分。第二節活塞打出14：2攻勢反超，康寧漢尾聲連得9分，半場打完取得2分領先。

第三節活塞又陷入得分荒，火箭打出29：19攻勢逆轉，第四節開局康寧漢發生失誤，格林接獲隊友傳球隔扣康寧漢並叫囂，隨後被吹技術犯規。

活塞最後6秒落後3分，康寧漢第2罰故意不進，活塞艾維（Jaden Ivey）搶到進攻籃板，但三分球出手沒進。哈里斯（Tobias Harris）又搶到進攻籃板後被犯規，結果罰球也沒進，終場以2分之差吞敗。

火箭中鋒森根（Alperen Sengun）全場攻下27分10籃板，替補前鋒伊森（Tari Eason）得到18分9籃板，格林挹注15分。活塞以康寧漢表現最佳，他得到26分8籃板9助攻，但中斷個人連3戰大三元紀錄。

Cade Cunningham 活塞 火箭

相關新聞

NBA／字母哥對泰托姆「希臘神墊」未響哨 綠衫軍主帥：太離譜了

公鹿隊開季戰績不佳，今天在主場迎戰塞爾蒂克隊，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）竟對塞爾蒂克一哥泰托姆（Jayson Tatum）「墊腳」，所幸泰托姆沒大礙，終場仍率隊

NBA／威廉森左腿筋拉傷無限期缺陣 鵜鶘主力近乎團滅

開季不到一個月時間，聯盟不斷傳出主力球員受傷的消息，其中尤以鵜鶘為重災區，何時能以完整陣容出征早已是妄想，如今又傳威廉森（Zion Williamson）因左腿筋拉傷，可能面臨無限期休兵的慘烈局面，預

NBA／快艇4連勝險被暴龍破壞 哈登：贏得不好看但能接受

第四節一度領先12分的快艇，在接下來5分鐘時間僅拿下4分，被暴龍一陣猛攻追平；剩下不到3分鐘時間，鮑威爾（Norman Powell）和哈登（James Harden）聯手出擊包辦球隊全部12分，最終

NBA／半空跌落撞傷髖部 莫蘭特成傷兵每周觀察

灰熊隊當家球星莫蘭特（Ja Morant）出戰湖人隊時傷到髖部，球隊今天宣布，經檢查後莫蘭特髖部有脫位情形，還有相關的一...

NBA／什麼神數據？溫班亞瑪單場6記三分彈+7阻攻寫新猷

馬刺隊明星長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天三分球9投6中飆進24分，外帶16籃板和7阻攻，但球隊再...

NBA／柯瑞領軍第三節42分海嘯攻勢 勇士西區頂尖對決退雷霆

勇士隊前一場慘輸給騎士隊，今天拿西區排名前段班的雷霆隊開刀，第三節狂轟42分的海嘯攻勢，領先最多達到30分，雷霆雖在第四...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。