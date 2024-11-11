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NBA／字母哥對泰托姆「希臘神墊」未響哨 綠衫軍主帥：太離譜了
公鹿隊開季戰績不佳，今天在主場迎戰塞爾蒂克隊，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）竟對塞爾蒂克一哥泰托姆（Jayson Tatum）「墊腳」，所幸泰托姆沒大礙，終場仍率隊以113：107擊敗公鹿。
2021年季後賽安戴托昆波使出「希臘神墊」，導致籃網隊球星厄文（Kyrie Irving）受傷，令許多球迷感到遺憾，安戴托昆波也因此被貼上防守「不乾淨」的標籤。
今天比賽安戴托昆波再度出現爭議，第三節塞爾蒂克泰托姆底角跳投時，安戴托昆波補防沒有給落地空間，泰托姆第一時間痛苦倒地，所幸似乎沒有大礙，還堅持打完整場比賽，全場攻下31分12籃板，幫助球隊以6分之差贏球。
裁判沒有對安戴托昆波的動作響哨，對此，塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）怒批，「太荒謬了！你不能漏掉那個哨音！」馬祖拉賽後受訪時透露，裁判有承認漏吹這次犯規。
泰托姆則氣得在推特發文寫道，「太令人失望了，有些犯規你不應該漏掉。」他受訪時說，「我覺得這種哨音不能漏掉，裁判的工作是保護場上球員，這是一個差不多能讓對手休息6周的犯規。」
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