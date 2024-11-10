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NBA／威廉森左腿筋拉傷無限期缺陣 鵜鶘主力近乎團滅

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
「胖虎」威廉森再度掛傷號。 路透社
「胖虎」威廉森再度掛傷號。 路透社

開季不到一個月時間，聯盟不斷傳出主力球員受傷的消息，其中尤以鵜鶘為重災區，何時能以完整陣容出征早已是妄想，如今又傳威廉森（Zion Williamson）因左腿筋拉傷，可能面臨無限期休兵的慘烈局面，預計會在數周後重新評估傷勢。

幾乎成了聯盟玻璃狀元代表人物之一的「胖虎」，上季能夠出賽70場已是生涯最佳，但新賽季開打到現在，他又因左右腿的不同傷勢缺席了近4戰其中3場，現在又是可能要長時間缺賽，對於鵜鶘戰力形成重大打擊。

目前鵜鶘陣中加上威廉森在內，包括墨瑞（Dejounte Murray）、麥凱倫（C‧J‧ McCollum）、瓊斯（Herbert Jones）、墨菲（Trey Murphy III）都在養傷，連射手霍金斯（Jordan Hawkins）都因背部拉傷被迫缺席1至2周，整個主力陣容幾近團滅，只剩英格倫（Brandon Ingram）倖存。

一直被外界抨擊體重失控的威廉森，今夏積極調整體態，球隊原本也期盼他延續去年賽季的出勤率，在新的賽季展現出更好的表現，沒想到還是無法躲過傷病的侵襲。

從2019年加入聯盟至今，威廉森一共只打了190場例行賽，縱使有著生涯場均24.6分6.6籃板4.2助攻、投籃命中率58.7%的成績單，仍是英雄無用武之地。

失去大半主力的鵜鶘近期吞下4連敗，8場比賽中輸了7場。

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