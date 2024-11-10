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NBA／拖慢騎士節奏、強化身體對抗 亞特金森：籃網像在打FIBA比賽

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
騎士在11連勝路上遭到籃網頑強抵抗。 路透社
騎士在11連勝路上遭到籃網頑強抵抗。 路透社

面對過往執教過的布魯克林籃網，騎士在自家主場原本兩位數領先優勢很快抹滅，亞特金森（Kenny Atkinson）於是在第四節啟用一大四小配置，最終上演逆轉秀，達成開季11連勝紀錄。亞特金斯也持續將首次執教球隊的連勝歷史紀錄網上推疊。

「其他方式都沒有效果，我必須去做嘗試。」亞特金森說。籃網第四節以莫布里（Evan Mobley）搭配4名後衛，轟出35比18的反擊。「我們雙塔一起上的時間可能太久，速度跟不上對方，我們必須加強這一點。」

對於籃網的表現，亞特金斯也正面肯定。「我真的要給他們很多稱讚，他們打得很棒，而我們沒有打得很好。他們打得像一支FIBA球隊，感覺就像在打奧運比賽。他們會放慢節奏，打得更強硬，對於持球者施加壓力，迫使你拖慢進攻節奏，連傳球都變得困難。」

騎士上半場一度領先15分，但籃網近4分鐘讓他們一分未得，領先優是蕩然無存，甚至進入第三節直接被打了一波15比0攻勢，陷入被動局面。

亞特金斯表示，「我們在中場休息時告訴球員，背靠背的比賽將是很艱難的戰鬥。幸好我們最後挺過難關，但必須說，籃網真的打得很好」

籃網本季新任主帥費南德茲（Jordi Fernandez）是西班牙人，曾帶領加拿大男籃贏得去年世界盃銅牌。

面對籃網第四節先盛後衰的情況，費南德茲扛下輸球責任。「這是我的問題。我讓施羅德（Dennis Schroder）打滿一整節，也沒給湯瑪斯（Cam Thomas）太多休息時間，這都讓我們付出代價。」

籃網前一戰差點在波士頓扳倒衛冕軍，最後延長賽飲恨，此役也是在第四節慘遭逆轉。

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