NBA／騎士捲土重來瞄準總冠軍 葛蘭德：82勝0敗不是目標

騎士今天在第四節逆境之下演出逆轉秀，開季勇奪11連勝，持續推高隊史紀錄，也是聯盟第12支能取得開季11連勝的球隊。

「我們拚了一整場，這是背靠背的比賽，所以這是一場巨大的勝利。球迷就像是第六人，帶給我們能量，很感謝他們。我們真的很需要這場勝利。」葛蘭德（Darius Garland）說。

葛蘭德認為如今的騎士已經進階到另一個層次。「我們現在成了被追趕的目標，現在每支球隊都想擊敗我們，所以我們要繼續保持下去。」

「在11連勝過程中絕非僥倖，我們也擊敗過一些優秀的球隊，面臨到挑戰和困境。像今晚比賽就很艱難。我們在第四節透過攻守兩端的不斷努力扭轉戰局。我認為只要我們能一直保持這樣的狀態，我們將有機會成為總冠軍的有力競爭者之一。」葛蘭德說。

包含開季在內，騎士隊史單季最長連勝紀錄是13場，一共發生過3次，出現在2008-09年、2009-10年和2017-18年賽季，另外在2014-15年賽季也有過12連勝的表現。如今這批全新的騎士也將挑戰這項紀錄。

對此，葛蘭德直言球隊連勝多少場次並不是他們的主要目標。「我們有更宏大的目標和未來藍圖，我們要為總冠軍而努力，不會把82勝0敗當成目標。」

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