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足球／目標終止7連敗 中華隊赴馬來西亞移訓

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華男足前往馬來西亞移地訓練。圖／中華民國足球協會提供
中華男足前往馬來西亞移地訓練。圖／中華民國足球協會提供

中華男足為備戰11月18日與新加坡的友誼賽，全隊7日前往馬來西亞展開移地訓練，這幾天除了基礎體能、戰術訓練外，總教練懷特（Gary White）多次與球員召集會議，針對上一場與柬埔寨的交手進行分析，並與球員有更多單獨的面談，希望能增強他們的自信心。

近期中華男足戰績相當不理想，遭遇一波7連敗，上次贏球已經要追溯到去年10月對戰東帝汶，因此這次在客場出戰與新加坡的友誼賽，勢必需要搶下勝利，激勵團隊士氣。

針對近期的低潮，懷特說：「前幾場比賽，球員對於場上的局勢的改變，沒有做出好的應對，去掌控比賽的局面，就無法展現出球隊的強項以及特色，我鼓勵球員要更有企圖心的去接管與控制比賽，讓球賽節奏在我們的掌控之中，也期許球員們能在賽場上，不要只拘泥於固有的戰術，隨機應變並主動發起進攻，製造更多突破與射門，製造進球機會。」

本次陣容相較於上個月與柬埔寨友誼賽，有相當大的不同，由於中超聯賽及中甲聯賽，2024賽季都已結束。本季在中甲的陳浩瑋、游耀興、吳彥澍、安以恩，以及在中超賽場的陳柏良、王建明都在與新加坡友誼賽參賽名單中，對球隊整體戰力必有顯著提升。

大幅度的人員交替也考驗球員與教練團的整合能力，中華男足預計還會在馬來西亞停留數日，希望在有限的時間做出更好的調整，目標複製2018年的表現再次擊退新加坡，也為即將到來的東亞盃做好準備。

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