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NBA／快艇4連勝險被暴龍破壞 哈登：贏得不好看但能接受

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
鮑威爾近期已經連9場比賽至少拿下20分。 美聯社
鮑威爾近期已經連9場比賽至少拿下20分。 美聯社

第四節一度領先12分的快艇，在接下來5分鐘時間僅拿下4分，被暴龍一陣猛攻追平；剩下不到3分鐘時間，鮑威爾（Norman Powell）和哈登（James Harden）聯手出擊包辦球隊全部12分，最終仍是以105比103驚險過關，收下近期4連勝。

今夏陣容大變動的快艇，又折損了雷納德（Kawhi Leonard），導致他們搬到新主場後竟吞下4連敗；但隨後球隊成功「拐氣」，這波4連勝讓快艇勝率回到5成以上，排名也進逼西區6強之列。

哈登17投5中、13罰12中獲得24分12籃板7助攻；火力四射的鮑威爾又拿下24分，他已經連續9場破20分，與泰托姆（Jayson Tatum）、愛德華（Anthony Edwards）並列聯盟20分場次最多的球員。

奎克利（Immanuel Quickley）在剩下39秒命中追平三分球之後，哈登和鮑威爾罕見兩人最後6罰只3中，給了暴龍追分機會，不過快艇仍是成功捍衛主場。

「我們必須咬牙搶下勝利，無論如何我們必須贏球，這就是我們的心態。不管我們是贏得醜陋或是漂亮，我們得找到贏球的辦法。」總教練泰隆魯（Tyronn Lue）說。

哈登也表示：「我們找到贏球的方法，對方很難纏，他們拚得很兇，我們也很努力戰鬥，打出我們的水準，搶下背靠背的勝利。儘管贏得不是很好看，但我們可以接受。」

暴龍本季離開多倫多後彷彿贏不了球，至今客場0勝5敗，成了全聯盟唯一一支客場尚未開胡的球隊。

缺席8場比賽的奎克利今天回歸，拿到18分4助攻3籃板；阿巴吉（Ochai Agbaji）21分7籃板，巴瑞特（RJ Barrett）13分6籃板3助攻。

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