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NBA／半空跌落撞傷髖部 莫蘭特成傷兵每周觀察
灰熊隊當家球星莫蘭特（Ja Morant）出戰湖人隊時傷到髖部，球隊今天宣布，經檢查後莫蘭特髖部有脫位情形，還有相關的一級肌肉拉傷，每周將再進行評估調整。
莫蘭特是台灣時間周四出戰湖人的第三節重摔在地，當場就蹣跚離場；灰熊今天聲明指出，莫蘭特半空中被湖人球員干擾，導致他跌落，撞到右髖部。
兩度入選全明星賽的莫蘭特，上季遭聯盟禁賽25場比賽，加上1月遭遇肩傷、提前結束賽季，單季僅出賽9場，灰熊也以27勝55敗戰績無緣季後賽。
上季場均25.1分、8.1助攻的莫蘭特，本季8場平均成績是20.6分、9.1助攻，如今進入每周觀察名單，已是灰熊第3人，後衛貝恩（Desmond Bane）和史馬特（Marcus Smart）分別因右斜肌拉傷和腳踝扭傷位於傷兵名單，史瑪特更是10月30日受傷後就再沒出賽。
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