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NBA／什麼神數據？溫班亞瑪單場6記三分彈+7阻攻寫新猷
馬刺隊獨角獸新星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天三分球9投6中飆進24分，外帶16籃板和7阻攻，但球隊再以110：111敗給爵士隊，教頭波波維奇（Gregg Popovich）缺陣5戰來的第3敗。
這是溫班亞瑪生涯首度單場投進6記三分球，他得知後問說：「真的嗎？我從沒有一場投進過6個？」
馬刺代理教練強森（Mitch Johnson）提到，溫班亞瑪今天把握住開季前幾場錯失的進球，其實不須大驚小怪，「他是傑出的射手，我們希望他有這些出手。」
溫班亞瑪年僅21歲，上季以全票之姿拿下NBA年度最佳新秀，今天是他生涯第3度單場至少5記三分球加上5火鍋，追平波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）並列史上第2，離拉法蘭茲（Raef LaFrentz）的史上最多紀錄也只差距一次；溫班亞瑪也是聯盟史上第2位單場有6記三分彈、7火鍋的球員，加入洛培茲（Brook Lopez）行列。
談到今天的火燙手感，溫班亞瑪不認為有什麼特別契機，「我職業生涯不曾有命中率6成6，但也不會低到2成5，這是個進步的過程。」在此之前，他開季前5戰三分球命中率是41投13中，且在先前輸給快艇隊後，外線9投2中的他表示不會改變打法。
「我會繼續打我的比賽，而我的比賽也包括三分球。」溫班亞瑪也提到，今天的確有找到比賽節奏，但球隊也還有很多要進步，把所有事情都整合完全，相信就能迎接勝場。
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