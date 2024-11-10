NBA／詹皇兒子布朗尼G聯盟初登場拿6分 湖人團隊場邊觀戰

布朗尼（Bronny James）下放發展聯盟「G聯盟（G League）」南灣湖人隊的首戰，老爸詹姆斯（LeBron James）親自現身觀戰，布朗尼上場31分鐘，9投2中得到6分3籃板4助攻2抄截1阻攻，但也出現多達5失誤。

BRONNY JAMES SCORES HIS FIRST G LEAGUE BUCKET FOR THE @southbaylakers! Tune in now on @tubi. 🔥



📺: https://t.co/1BTudm1Rz7 pic.twitter.com/MAEI9Tcs2i — NBA G League (@nbagleague) 2024年11月10日

與布朗尼一起下放的路易斯（Maxwell Lewis）命中5記三分球，攻下27分，奧利瓦里（Quincy Olivari）則是飆進28分10籃板6助攻，南灣湖人以110比96輕鬆擊敗鹽湖城明星。

AD and the James family are at the South Bay Lakers’ opening night supporting Bronny 🤝



(via @LoJoMedia) pic.twitter.com/vo5HxlUoaG — Bleacher Report (@BleacherReport) 2024年11月10日

這場比賽可說是備受矚目，門票早早就賣光；據先前媒體報導，最便宜的二手門票都達到200美元（約台幣6400），甚至最高票價還接近1200美元（約台幣38700）。而一般情況下，發展聯盟的比賽大概一張門票15美元就能買到，足見「皇之子」 的號召力。

👑 The whole #JamesGang is here❗️



LeBron, Savannah, Zhuri, Gloria James

& Uncle AD here to support Bronny

James Jr’s 1st G League Debut Game. #StriveForGreatness #SBLakers pic.twitter.com/pBcjo8VtFG — LAVE (@TheLakersAvenue) 2024年11月10日

比賽場邊同樣是賓客雲集，不僅詹姆斯帶家人一起為兒子加油，湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）、主帥瑞迪克（JJ Redick）、隊友戴維斯（Anthony Davis）等也都共襄盛舉。

Bronny James will make his G LEAGUE DEBUT as the @southbaylakers take on Oscar Tshiebwe and the @slcstars at 8:00 pm/et on @tubi! 👀 pic.twitter.com/HaTH1rtknm — NBA G League (@nbagleague) 2024年11月9日

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