快訊

12套弓三飛彈交軍完畢專家：有移動能力卻無機動戰力

2024秋鬥大遊行下午登場 今年主題「和平反戰 民生優先」

電腦椅買「耍廢沙發椅」適合嗎？過來人急警告：小心腰直接廢掉

NBA／上場時間聯盟第2高！36歲杜蘭特左小腿拉傷 至少缺席2周

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
杜蘭特進入傷兵名單對太陽戰力將是嚴重考驗。 路透社
杜蘭特進入傷兵名單對太陽戰力將是嚴重考驗。 路透社

剛滿36歲又曾經遭逢大傷的太陽當家球星杜蘭特（Kevin Durant），開季以來平均上場時間高達38.8分鐘，居聯盟第2多；儘管帶領太陽取得自2009-10年賽季以來的最佳開季成績，但還是難逃傷病侵襲。

太陽官方宣布，杜蘭特因為左小腿拉傷，預計將缺席至少兩周，之後再進行重新評估。

在昨日（9日）太陽險勝獨行俠的比賽中，36歲的杜蘭特上場37分鐘，14投8中，攻下26分5籃板4助攻2阻攻1抄截，並且在最後時刻連續命中關鍵三分球，為球隊的勝利立下汗馬功勞，但同時也在比賽中不慎受傷。

在巴黎奧運幫助美國隊贏得金牌5連霸的杜蘭特，開季表現依舊強勢，場均38.8分鐘的上場時間是自2010-11賽季以來的個人最高紀錄；平均貢獻27.6分6.6籃板3.4助攻，投籃命中率高達55.3%，三分球命中率為42.9%。

根據統計，杜蘭特與約柯奇（Nikola Jokic）是本季僅有的兩位場均至少25分，同時投籃命中率超過55%且三分命中率超過40%的球員。

特別是在關鍵時刻，杜蘭特的「死神鐮刀」更加可怕。數據顯示，他在最後5分鐘內共得到35分，領先全聯盟，幫助太陽在剩餘5分鐘且分差5分以內的膠著比賽中取得7勝0敗的輝煌戰績。這使得太陽隊成為自1997-98賽季以來，第3支在賽季前9場比賽中贏得7場「關鍵時刻」比賽的球隊。

太陽隊目前以8勝1敗的戰績位居西區第一。然而，「大哥」杜蘭特的受傷勢必將對球隊產生重大影響。在他休養期間，布克（Devin Booker）和比爾（Bradley Beal）得承擔更多責任，帶領球隊繼續前進。

接下來，太陽將在主場迎戰國王，隨後展開客場4連戰之旅，對手包括爵士、國王、雷霆和灰狼。

杜蘭特的受傷是太陽本季首次面臨的重大傷病挑戰，能否撐住難關，維持目前的戰績優勢，其他球員得挺身而出扛下重任。

相關新聞

NBA／上場時間聯盟第2高！36歲杜蘭特左小腿拉傷 至少缺席2周

剛滿36歲又曾經遭逢大傷的太陽當家球星杜蘭特（Kevin Durant），開季以來平均上場時間高達38.8分鐘，居聯盟第2多；儘管帶領太陽取得自2009-10年賽季以來的最佳開季成績，但還是難逃傷病侵

NBA／公鹿攻守陷泥淖 字母哥怒批：不想拚的人可以離開

昨天好不容易才大破爵士取得本季第2勝，「背靠背」前往紐約作戰的公鹿又一次被打回原形，最終慘輸尼克22分之多，目前戰績2勝7敗，在東區僅優於7勝7敗的76人。 如此慘烈的表現，讓「字母哥」安戴托昆

NBA／河村勇輝生涯首次進球！背後傳球美技助攻驚豔球迷

灰熊日籍後衛河村勇輝今天對上巫師再度獲得出場機會，他也不負眾望，獻上背後妙傳美技驚豔全場外，還投進NBA生涯首次進球。 河村勇輝在奧運震驚世界後，決定前往NBA挑戰更高殿堂。靠著熱身賽出色的表現

NBA／9戰50顆三分球直逼柯瑞 愛德華「魔球」打法效率升級

「新狼王」愛德華（Anthony Edwards）今天面對拓荒者命中生涯次高9記三分球，狂轟37分6籃板5助攻，帶領灰狼以127比102大勝，收下近期3連勝。 根據統計，愛德華開季9場比賽已經砍

NBA／穆雷回歸達標千顆三分 約柯奇高效率大三元助金塊4連勝

先前因腦震盪協議缺席3場比賽的穆雷（Jamal Murray）正式回歸，他拿下28分，同時成為隊史首位三分球累積破1000顆的球員；另一方面，約柯奇（Nikola Jokic）也以13投11中的驚人效

NBA／鮑威爾生涯首度雙十率快艇3連勝 哈登總得分超越KG

喬治（Paul George）出走、雷納德（Kawhi Leonard）又因傷無法正常出賽，快艇想要在新賽季有所作為除了仰賴哈登（James Harden）的引領，鮑威爾（Norman Powell）

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。