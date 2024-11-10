NBA／上場時間聯盟第2高！36歲杜蘭特左小腿拉傷 至少缺席2周

剛滿36歲又曾經遭逢大傷的太陽當家球星杜蘭特（Kevin Durant），開季以來平均上場時間高達38.8分鐘，居聯盟第2多；儘管帶領太陽取得自2009-10年賽季以來的最佳開季成績，但還是難逃傷病侵襲。

太陽官方宣布，杜蘭特因為左小腿拉傷，預計將缺席至少兩周，之後再進行重新評估。

在昨日（9日）太陽險勝獨行俠的比賽中，36歲的杜蘭特上場37分鐘，14投8中，攻下26分5籃板4助攻2阻攻1抄截，並且在最後時刻連續命中關鍵三分球，為球隊的勝利立下汗馬功勞，但同時也在比賽中不慎受傷。

在巴黎奧運幫助美國隊贏得金牌5連霸的杜蘭特，開季表現依舊強勢，場均38.8分鐘的上場時間是自2010-11賽季以來的個人最高紀錄；平均貢獻27.6分6.6籃板3.4助攻，投籃命中率高達55.3%，三分球命中率為42.9%。

根據統計，杜蘭特與約柯奇（Nikola Jokic）是本季僅有的兩位場均至少25分，同時投籃命中率超過55%且三分命中率超過40%的球員。

特別是在關鍵時刻，杜蘭特的「死神鐮刀」更加可怕。數據顯示，他在最後5分鐘內共得到35分，領先全聯盟，幫助太陽在剩餘5分鐘且分差5分以內的膠著比賽中取得7勝0敗的輝煌戰績。這使得太陽隊成為自1997-98賽季以來，第3支在賽季前9場比賽中贏得7場「關鍵時刻」比賽的球隊。

太陽隊目前以8勝1敗的戰績位居西區第一。然而，「大哥」杜蘭特的受傷勢必將對球隊產生重大影響。在他休養期間，布克（Devin Booker）和比爾（Bradley Beal）得承擔更多責任，帶領球隊繼續前進。

接下來，太陽將在主場迎戰國王，隨後展開客場4連戰之旅，對手包括爵士、國王、雷霆和灰狼。

杜蘭特的受傷是太陽本季首次面臨的重大傷病挑戰，能否撐住難關，維持目前的戰績優勢，其他球員得挺身而出扛下重任。

Kevin Durant. pic.twitter.com/VsfxjfKQN1 — Phoenix Suns (@Suns) 2024年11月9日

商品推薦