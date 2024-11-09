NBA／穆雷回歸達標千顆三分 約柯奇高效率大三元助金塊4連勝
先前因腦震盪協議缺席3場比賽的穆雷（Jamal Murray）正式回歸，他拿下28分，同時成為隊史首位三分球累積破1000顆的球員；另一方面，約柯奇（Nikola Jokic）也以13投11中的驚人效率攻下30分14助攻11籃板，金塊從比賽開始就一路領先，加上巴特勒（Jimmy Butler）因腳踝扭傷提前退場，形勢更呈現一面倒狀態，全場最多領先26分，最終金塊以135比122拿下勝利。
告別跌跌撞撞的開季連敗之後，金塊在萬夫莫敵約柯奇的坐鎮之下，近期拉出一波4連勝，期間7戰6勝，排名重新回到西區前6強之列。
約柯奇本季已經完成5次大三元，生涯累積135次，距離魔術強森（Magic Johnson）只差3次。此外，這是約柯奇生涯第3次以至少8成命中率完成30分大三元，聯盟近40年來其餘球員也只達成過3次
這場比賽另一個亮點莫過於重返替補席的衛斯特布魯克（Russell Westbrook），全場5投2中，兩球都是三分球得到6分10助攻4籃板，助攻創下加入金塊以來新高。
約柯奇賽後也稱讚了衛斯特布魯克的傳球視野。「他擁有出色的視野。你們可以注意到他一直嘗試找到我，即便當我被包夾，他也知道如何越過防守者傳球。」
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