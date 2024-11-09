NBA／鮑威爾生涯首度雙十率快艇3連勝 哈登總得分超越KG
喬治（Paul George）出走、雷納德（Kawhi Leonard）又因傷無法正常出賽，快艇想要在新賽季有所作為除了仰賴哈登（James Harden）的引領，鮑威爾（Norman Powell）如利刃般的攻堅威力自然會是球隊進攻最重要的靠山。
鮑威爾今天攻下31分12籃板，完成生涯首度雙十表現，幫助快艇在第四節擋下國王的反撲，以107比98收下近期3連勝。
除了開幕戰僅得17分外，鮑威爾已經連續8場比賽至少拿到20分，開季20分場次全聯盟僅次於泰托姆（Jayson Tatum）和愛德華（Anthony Edwards）的9場；可怕的是，鮑威爾的投籃命中率超過5成，三分球命中率也逼近5成。
哈登首節取得全場22分之中的15分，幫助快艇搶得先機，後續維持領先優勢，特別是第四節波特（Kevin Porter Jr）異軍突起，帶動團隊轟出16比5的攻勢，差距擴大到16分之多。
不過福克斯（De'Aaron Fox）聯手沙波尼斯（Domantas Sabonis）試圖力挽狂瀾，兩人在這一節合拿21分，在比賽剩下2分41秒時追到僅差4分。危急時刻，快艇靠著鮑威爾、柯菲（Amir Coffey）和瓊斯（Derrick Jones Jr）連續命中3記三分球，仍舊有驚無險拿下比賽。
除了鮑威爾首度完成雙十，哈登此戰也達成一項里程碑，生涯總得分累積26073分，超越賈奈特（Kevin Garnett），排名躍升史上第19；哈登下一個超越目標將是哈維契克（John Havlicek）的26395分和皮爾斯（Paul Pierce）的26397分。
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