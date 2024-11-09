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NBA／公鹿攻守陷泥淖 字母哥怒批：不想拚的人可以離開

聯合新聞網／ 綜合外電報導
「字母哥」安戴托昆波。 路透社
「字母哥」安戴托昆波。 路透社

昨天好不容易才大破爵士取得本季第2勝，「背靠背」前往紐約作戰的公鹿又一次被打回原形，最終慘輸尼克22分之多，目前戰績2勝7敗，在東區僅優於7勝7敗的76人。

如此慘烈的表現，讓「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）忍不住在接受採訪時開轟，「如果你不想在這裡，你可以離開，我是認真的。」

不過安戴托昆波這番話是指向誰，球員或是工作人員，現階段無法確認，但也是間接突顯目前公鹿團隊的內部問題。

安戴托昆波表示，「如果你對輸球沒有感到沮喪，那就沒什麼好說的。就是這麼簡單。我們還有很多地方可以改進，做得更好。其他球隊不會憐憫我們。他們只會希望我們繼續輸球。」

除了表達想要扛起責任，以身作則進一步勉勵隊友打得更好外，安戴托昆波也扮黑臉抨擊球隊不夠努力。「如果你不夠拚，你就贏不了比賽。我們昨天打得很棒，今天卻輸了將近30分，這很難接受。我們下一場要對上塞爾蒂克，如果抱持這樣的心態，我們還會再輸30分。」

眼見球隊攻守持續陷入泥淖，據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，公鹿已經著手醞釀大交易，其目標為後衛或是防守側翼。

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