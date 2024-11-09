NBA／9戰50顆三分球直逼柯瑞 愛德華「魔球」打法效率升級

「新狼王」愛德華（Anthony Edwards）今天面對拓荒者命中生涯次高9記三分球，狂轟37分6籃板5助攻，帶領灰狼以127比102大勝，收下近期3連勝。

根據統計，愛德華開季9場比賽已經砍進50記三分球，成為柯瑞之後史上第2位有此表現的球員；柯瑞在2018-19年賽季前9場命中55顆三分球，2023-24年賽季前9場也有53顆三分球。

ANTMAN GOES OFF 🔥



37 points

9 threes



Edwards joins Steph Curry as the only players in NBA history with 50 3PM through the first 9 games of a season. pic.twitter.com/jug6UDyPWh — NBA (@NBA) 2024年11月9日

原本被賦予「喬丹（Michael Jordan）接班人」想像空間的愛德華，本季打法卻是朝「艾倫（Ray Allen）二世」的模組發展。

愛德華開季至今場均三分球出手次數達到11.6次，將近是去年賽季的翻倍，在全聯盟名列前茅；投得多之餘，愛德華的命中率也大幅提升，達到48.1%，這讓他每場可以命中5.6球，高居聯盟之冠。

談到對手在面對他採用繞後防守，類似放投的行為時，愛德華笑著表示歡迎。「我太開心了！希望他們能繼續這樣做，我支持。」

透過這樣的「魔球」打法，愛德華場均得分快速攀升到29分，且真實命中率達到生涯首見的64%，展現出絕佳效率。

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