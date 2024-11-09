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NBA／河村勇輝生涯首次進球！背後傳球美技助攻驚豔球迷
灰熊日籍後衛河村勇輝今天對上巫師再度獲得出場機會，他也不負眾望，獻上背後妙傳美技驚豔全場外，還投進NBA生涯首次進球。
河村勇輝在奧運震驚世界後，決定前往NBA挑戰更高殿堂。靠著熱身賽出色的表現，他得到了一份與灰熊雙向合約，成為繼田臥勇太、渡邊雄太、八村壘後第4位站上NBA例行賽舞台的日本球員。幾天前在對上湖人的比賽中，他也靠著罰球進帳NBA生涯首次得分。
今天河村勇輝再次得到機會，雖然灰熊少主莫蘭特（Ja Morant）因傷缺陣，但球隊仍然打出精彩表現，3節戰罷以98：72早早進入垃圾時間。在底定勝利的情況下，河村於末節剩4分39秒時替補上陣，接著在一波進攻中，先是切入禁區吸引防守者，再用背後傳球找到隊友得分，讓現場觀眾沸騰。
時間剩下最後1分55秒時，河村勇輝頂著防守者，在3分線外一大步後撤出手，用華麗進攻收下NBA首個進球。終場灰熊以128：104笑納2連勝，也賞給巫師3連敗。本場比賽他3投1中拿下3分，另有2籃板1助攻進帳。
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