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NBA／回主場真好！詹姆斯第114次大三元出爐 湖人輕取76人

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯飆出大三元幫助湖人維持開季主場全勝。 美聯社
詹姆斯飆出大三元幫助湖人維持開季主場全勝。 美聯社

客場5連戰吞下4敗的湖人，回到溫暖主場又是面對殘缺76人，沒有放過進補好機會。詹姆斯（LeBron James）奮力飆出21分13助攻12籃板3阻攻的表現，完成生涯第114次大三元；搭配戴維斯（Anthony Davis）回歸攻下31分9籃板4阻攻，湖人以116比106拿下勝利，維持開季主場全勝。

湖人在第二節一度被76人超前，但詹姆斯帶動一波8比0攻勢，讓紫金軍團半場結束取得領先，這股氣勢也延續到第三節，湖人迫使對手將近5分鐘只拿到4分，差距一下子擴大，奠定贏球基礎。

即將滿40歲的詹姆斯，開季以來已經2度完成大三元，以年齡來說，僅次於40歲又127天的「郵差」馬龍（Karl Malone），史上第2老紀錄；以他目前的狀態，有望寫下新猷。

湖人為了加強防守，此戰做出了陣容調整，瑞迪許（Cam Reddish）取代羅素（D'Angelo Russell）先發；羅素12投7中拿下18分；里夫斯（Austin Reaves）則有20分7助攻6籃板進帳。湖人團隊命中率達51.8%，命中16記三分球。

季前聲勢浩大的76人，如今少了安比德（Joel Embiid），馬克西（Tyrese Maxey）又因傷掛免戰牌，喬治（Paul George）甫回歸也未進入狀態，近期吞下5連敗，開季至今1勝7敗，在東區戰績敬陪末座。

76人此役以首輪新秀、社群達人麥肯（Jared McCain）的18分為最高，喬治13投4中僅得到9分，另有8助攻4籃板。

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