NBA／超越詹姆斯父子！小皮本創史上首對父子均有大三元紀錄

儘管失去莫蘭特（Ja Morant）、貝恩（Desmond Bane）、史馬特（Marcus Smart）等主力後場，灰熊今天仍在主場以128比104輕取巫師，在開季5戰吞3敗後，最近5場比賽收下4勝。本季表現破繭而出的小皮本（Scotty Pippen Jr.）首次擔任先發就完成11分11助攻10籃板的大三元成績，一舉創下聯盟歷史紀錄。

🚨"Triple-Double Pippen"🚨



Scotty Pippen Jr. records his FIRST triple-double in the NBA ✨ pic.twitter.com/gcL568WHWL — NBA TV (@NBATV) 2024年11月9日

小皮本的父親（Scottie Pippen）生涯曾經拿下17次大三元，如今虎父無犬子，兩人成為NBA史上第一對都有完成大三元的父子檔。

過往著名的父子檔如柯瑞（Stephen Curry & Dell Curry）、布萊恩（Kobe Bryant & Joe Bryant）、沙波尼斯（Domantas Sabonis & Arvydas Sabonis）都是父親沒有大三元紀錄；而像湯普森（Mychal Thompson & Klay Thompson）、貝瑞（Rick Barry & Brent Barry、Jon Barry）、華頓（Bill Walton & Luke Walton）、哈德威（Tim Hardaway & Tim Hardaway Jr.）、詹姆斯（LeBron James & Bronny James）等父子檔，則是老爸有大三元，兒子掛零。

Scottie Pippen & Scotty Pippen Jr. become the FIRST father-son duo in NBA history to record triple-doubles 🔥 pic.twitter.com/TPNKbGtuDj — Bleacher Report (@BleacherReport) 2024年11月9日

傑克森（Jaren Jackson Jr）全場28投14中包含5記三分球，僅打28分鐘就轟進39分；據統計，這是傑克森生涯第12次至少拿到35分，隊史僅次於莫蘭特的29次。

灰熊此戰6人得分達雙位數，在下半場大部分時間都維持至少20分領先優勢，迫使巫師吞下3連敗。本季灰熊是禁區得分最多的球隊，場均高達60.8分，此戰他們也維持這項致勝法寶。

另外值得一提的是，來自日本的河村勇輝在球隊大幅領先情況下打了4分39秒，寫下加盟NBA以來的新高，而且他命中一記三分球，也是生涯首度進球記錄，他得到3分2籃板1助攻。

Yuki Kawamura then knocks down the 3, his first-career bucket 🙌 https://t.co/Uec0j6Ytsv pic.twitter.com/V99dusoAxo — NBA (@NBA) 2024年11月9日

商品推薦