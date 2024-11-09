NBA／塞爾蒂克主場苦戰退籃網 主帥肯定泰托姆攻守影響力

衛冕軍塞爾蒂克在主場飽受籃網的威脅，兩隊一路廝殺到延長賽，靠著泰托姆（Jayson Tatum）和霍福特（Al Horford）連拿5分，加上替補後衛普里查德（Payton Pritchard）的重要6分，得以擺脫對手糾纏，以108比104驚險獲勝，避免吞下本季首度連敗。

「這是一場艱難的比賽，我們必須戰鬥到最後一刻。」普里查德談到這場勝利。他上場34分鐘，11投6中包含3記三分球，拿下20分。

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塞爾蒂克前三節比賽一路落後，最多輸到14分，一直到第四節還剩4分24秒才取得全場首次領先；施羅德（Dennis Schroder）三分命中，湯瑪斯（Cam Thomas）2罰1中，雙方戰成92比92平手。

剩下31.4秒，泰托姆強力突破灌籃得手，眼看可以守住勝利，但強森（Cameron Johnson）三分出手落空後又拿到進攻籃板，在終場前7.6秒獲得罰球機會並且兩罰得手，將比賽逼進延長。

「我們努力找到一種堅持下去的方法。事情沒有照我們預想的方向發展，我認為對我們建立信心來說，能這種艱困比賽中找到贏球方式非常重要。」霍福特（Al Horford）說。

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泰托姆拿下33分9籃板6助攻，霍福特13分10籃板；懷特（Derrick White）14分6助攻3籃板3阻攻，哈勒戴（Jrue Holiday）17分5助攻。

「當你缺少3個主要輪替球員時，你必須找到贏球的方法，因為外界不會關心你有什麼人缺席。休息室裡面所有人都要清楚，無論誰上場，都要有努力贏球的準備。」塞爾蒂克主帥馬祖拉（Joe Mazzulla）說。

另一方面，馬祖拉也肯定泰托姆防守端的表現。「我不是很在乎他是否每晚都攻下30分。他是有能力在攻守兩端都產生重要影響力，當他這樣做的時候，我們就會成為一支截然不同的球隊。」

湯瑪斯此戰轟進31分，施羅德則有20分3助攻4抄截，強森18分，帶給綠衫軍不小威脅，不過整個第四節在對方防守壓迫下，籃網命中率僅有20.8%，丟掉原本領先優勢。

「我認為我們團隊不需要靠這場硬仗來證明自己可以和任何人對抗，我們感到沮喪只是因為最後輸球了。」籃網總教練費南德茲（Jordi Fernandez）說。

湯瑪斯也表示：「我不太喜歡雖敗猶榮的感覺，我認為我們是可以贏得這場比賽。和過去總是被狠揍一頓不同，我們並沒有被對方完全壓制。從中我們是可以學習到一些正向的東西。」

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